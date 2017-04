Alates tänasest on ETV ekraanigraafikal uus nägu - ellu on äratatud tuntud Eesti kunstnike tööd ning neile on antud täiesti uus vorm.

"Ekraanigraafika on telekanali riietus - see, kuidas telekanal esitab end vaatajale, kuidas ta meelde jääb, kuidas ta hommikul vaatajatele tere ja õhtul head aega ütleb. Idendid raamistavad ETV nägu, on saatepäevale emotsionaalseks toeks, annavad vaatajale teada, et ETV on nende jaoks olemas ja hoolib," selgitas ETV pearežissöör ja uue graafika autor René Vilbre.



ETV uued ekraaniidendid äratavad ellu 40 olulise Eesti kunstniku loomingu, vahendas ERRi kommunikatsioonispetsialist Silver Kuusk. "Iga kunstniku töö või tööd hakkavad kümne sekundi jooksul jutustama tillukest lühilugu, mida vaatajad saavad omatahtsi tõlgendada. Iga töö on omamoodi lühifilm, mis räägib ETV vaatajale loo tema enda elust läbi kunstniku pilgu. Antud kunstnike maalide animeerimise projekt ehk ajab mõne uudishimuliku isegi muuseumi, et originaali oma silmaga kaeda. Nii, et ka hariduslik moment on ses mõttes täitsa olemas," räägib Vilbre.



Värsked idendid on kantud EV100 mõjust. "Me räägime Eestimaast, riigist, rahvast, tulevikust, vabadusest. Tähistame koos vaatajaga riigi sünnipäeva. Hetkel on valmis kaheksa tööd. Kahe aasta jooksul lisandub veel 30 eriilmelist animatsiooni Eesti parimatelt kunstnikelt."



Vaatajateni jõuavad teiste seas Oskar Kallise "Koit ja Hämarik", Eduard Wiiralti "Viljandi maastik" ja "Lamav tiiger", Johann Köleri "Ema portree" ja "Isa portree" jpt.



ETV uue ekraanigraafika autorid on René Vilbre ja animaator Mikk Mägi.