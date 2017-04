''Ma ei igatse Ameerikat nii palju, minu elu on siin. Kui ma lähen Ameerikasse, siis on mul tunne, et ma olen külaline. Peale kuud aega tunnen, et ma tahan juba tagasi,'' rääkis Frier saates ''Hommik Anuga''.

Howard Frieril, kes on juba 13 aasta Eestis elanud, on hea meel, et ta saab siin elada.

''Ütleme nii, et ma ei arva, et ma räägin nii hästi. Õnneks on mul sõpru, kes mind aitavad. Kui ma otsustasin, et ma tahan siin elada, siis teadsin, et mul on vaja keel ära õppida,'' seletas Frier.

Eesti keele õppimine võttis Frieri sõnul 2-3 aastat. Tema sõnul on eesti keele puhul kõige keerulisemad tema jaoks uued häälikud ja grammatika. Selleks, et oma keeleoskust lihvida on ta oma elus ka pisikesi muudatusi teinud.

''Olen hakanud filme subtiitritega vaatama. Ma küll kuulen filmi inglise keeles, aga samal ajal loen eesti keelt ka,'' ütles ta.

Teemal, kuidas temasse Eestis suhtutakse, räägib Frier, et tal on paks nahk.

''Mind ei häiri, kui keegi mulle halvasti ütleb. Ainult siis häirib, kui ma olen koos oma tütrega. Ma ei taha, et tal oleks raske siin,'' rääkis ta.

Ta rääkis ka ühest juhtumist, mis tema jaoks naljakas oli.

''Ma sõitsin vahepeal taksot. Ükskord hakkas keegi minu peale vene keeles karjuma, et see on tema kodu, mitte minu. Ma vastasin talle eesti keeles, et kui see on tema kodu, siis räägime eesti keeles ja peale seda ta jalutas minema,'' jutustas ta.

Samas toob Frier välja, et tal on palju venelastest sõpru, kes väga hästi eesti keelt räägivad ja see oli ilmselt vaid üksik juhtum.

Eestis elatud 13 aastaga on Frierile silma jäänud ka eestlaste iseärasused.

''Ma ei tea, kas need ongi Eesti kombed, aga Ameerikas on nii, et kui sul on sünnipäev siis sa ei pea ise midagi tegema. Eestis on sünnipäevalaps see, kes peab kõigile välja tegema. See on minu jaoks imelik,'' rääkis ta naerdes.

Frier kiidab ka sauna.

''See meeldib mulle väga. Kui me seltskonnaga saunas istume, siis olen ikka viimane, kes lahkub,'' naeris ta.

Samuti toob ta välja eestlaste tagasihoidlikkuse.

''Mulle meeldib rääkida. Olen see inimene, et kui me saame tuttavaks, siis ma hea meelega hakkan kohe rääkima, aga eestlased on tagasihoidlikud ja nad ei taha väga rääkida,'' seletas Frier.

Frier, kes on ise korvpallur, on ka kohalikes spordialades kätt proovinud.

''Ma proovisin suusatada, aga see ei tulnud mul üldse välja. Uisutamine meeldib mulle väga,'' rääkis ta ja lisas, et õppis Eestis ujuma, mis oli tema jaoks isegi raskem kui eesti keele õppimine.

Frier räägib, et tema perekond on väga toetav.