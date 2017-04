Seiklussportlased ja hea ettevalmistusega matkajad seavad täna sammud kunagisele kubermangupiirile, mis on üle 400 kilomeetri pikk ja kulgeb Peipsi rannalt Tõstamaani. Tänu matkajate kaasas kantavatele GPS-seadmetele on võimalik jälgida matkagruppide liikumist virtuaalsel kaardil, kus vastavalt matkajate edenemisele maastikul kustutatakse Põhja- ja Lõuna-Eestit eraldanud piirjoon. Virtuaalset kaarti saab jälgida ETV ekraanilt, EV100 kodulehelt ja EV100 äpis.

"Sada aastat tagasi eraldas Põhja- ja Lõuna-Eestit kubermangupiir, mille me täna üheskoos matkajatega sümboolselt kaardilt kustutame. Nii tähistame meie maa moodustumist, mis oli oluliseks tähiseks teel iseseisvuse poole,“ rääkis EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu.

Endise kubermangupiiri lähedusse lähevad Eestimaad avastama veel üle 2500 rahvamatkaja, kelle sihtkohtadeks on üheksa omaaegse kubermangupiiri läheduses asuvat rahvamaja: Tõstamaa, Lõpe, Järvakandi, Lelle, Kurgja, Oisu, Päinurme, Sadala, Avinurme. Seal ootab neid ees soe supp ja kohalike poolt kokku pandud kultuuriprogramm. Silla suvise XII noorte laulu- ja tantsupeoga “Mina jään” loob laulu- ja tantsupeoliste muusikaline tervitus Kurgjal.Seejärel süüdatakse Kurgjal südametuledest noorte laulu- ja tantsupeo tuli. Noortepeo korraldajad kutsuvad täna kõiki süütama oma kodupaigas lõkkeid, küünlaid või tõrvikuid, et olla osa XII noortepeo tule süütamisest ja tähistada Eesti Vabariigi juubelipidustuste algust.

Ka need, kes täna matkal ei osale, on oodatud alla laadima Telia poolt kingitusena loodud EV100 äpi. Äpis südamenuppu vajutades annad märku, et kannad Eestimaad oma südames. Kõiki vajutatud südameid kuvatakse täna õhtupoolikul äpis ja ETV ekraanil. Kellel nutitelefoni ei ole, saab oma asukohast märku anda, helistades tasuta numbril 800 8100 või vajutades südame nuppu veebilehel ev100.telia.ee.