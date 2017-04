„Praegu Ungaris toimuv on talumatu, mina tahan elada demokraatlikus riigis,“ ütles Reutersile Agnes Bojte. „Õhk selles riigis muutub järjest umbsemaks ja umbsemaks.“

Rahulikul meeleavaldusel kandsid inimesed Euroopa Liidu lippe, loosungitele oli kirjutatud „Viktor – mäng on läbi“ ning „Meie toetame Kesk-Euroopa ülikooli“.

2010. aastast võimul olnud peaminister Viktor Orbani valitsus on viimased nädalad pidanud taluma suuri protestilaineid, mille vallandas miljardäri ja filantroobi George Sorose rahastatud Kesk-Euroopa ülikooli keelustamise kaasa toonud seaduse muudatus.

Orban ütles täna, et järgmise aasta parlamendivalimised otsustavad, kas Ungarit juhib jätkuvalt rahvuslikke huvisid kaitsev valitsus või saavad võimule jõud, kes teenivad välismaiseid huvisid.

Orban on korduvalt kritiseerinud Sorose poolt toetatud kodanikeühendusi, mis peaministri sõnul on vastu tema karmile immigratsioonipoliitikale ning tema arvates tuleb karmistada kodanikeühenduste kontrolli. Sorose asutatud Kesk-Euroopa ülikool olevat rikkunud Ungari seadusi, ülikool on peaministri süüdistused tagasi lükanud.