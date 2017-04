Eriti päeva esimeses pooles on rahutust ja närvilisust. Ole valmis olukordadeks, mis võivad sind üllatada või isegi šokeerida. Kuid sul on silma nägemaks asju uuest vaatenurgast.

Kaksikud

Kuu ja Merkuuri kvadraadi tõttu võid oma otsustes olla ülemäära emotsionaalne. Teine võimalus on see, et võtad tundeid liiga mõistusepäraselt ning sa ei usalda oma loomulikku intuitsiooni.

Vähk

Kujunevad olukorrad sunnivad sind täpsusele ja konkreetsusele. Ürita oma luulelisest meeleolust välja saada, et ikka õigele paberile või dokumendile alla kirjutaksid...:)

Lõvi

Hommikusel ajal ole tööpostil hoolikas – võid kergesti midagi märkamata jätta või segamini ajada. Päeva teises pooles võib mõni suhe üsna huvitava pöörde võtta. Keegi võib üllatada või panna sind asju teises valguses nägema.

Neitsi

Milline on sinu maailmavaade? Avastad ehk ehmatusega, et su maailmavaade põhineb vaid koolis õpitul ja kuuldud-loetul. Ehk siis sul puudub sügavalt isiklik maailmapilt.

Kaalud

Ennelõunasel ajal võid olla veidi pinges, samuti võid kokku puutuda mingi takistusega. Keegi võib olla kadunud või taganeda oma lubadusest. Päeva teine pool soosib kõike meeldivat ja nauditavat.

Skorpion

Oled ehk liiga tugevasti möödaniku mõju all. Mingi ebameeldiv kogemus või mälestus minevikust segab sul nägemast praeguses hetkes olevaid võimalusi.

Ambur

Sinu jaoks muutub tempo aina kiiremaks. Oledki kannatamatu ning üritad sisse murda lahtisest uksest. Kuid su mõte liigub valguse kiirusel - oled suuteline lennult lahendama iga probleemi.

Kaljukits

Kuu liigub kuni kella 13.52-ni veel Kaljukitses. Nüüd on võimalik saada oma ettevõtmistele suuremat sotsiaalset vastukaja. Samas võib keegi sind millegiga segadusse ajada või satud ise eksitava info otsa.

Veevalaja

Kuni kella 13.52-ni, mil Kuu siseneb Veevalajasse, oleks mõistlik keskenduda asjade lõpetamisele. Samas võid ennelõunasel ajal olla pisut väsinud ja uimane. Päeva teises pooles peaks enesetunne palju paremaks minema.

Kalad