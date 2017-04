Õige päev selleks, et alustada millegiga, mis peab olema püsiv ja kauakestev. Tegelikult sobib hetk igasuguseks alustamiseks, kuna päevas on palju vastupidavat energiat. Suhetes võib probleemiks olla armukadedus.

Eriti just päeva teises pooles võid olla ülemäära kriitiline ja pisiasjade kallal noriv. Sa oled kinni detalides, reeglites ja normides, mis on suures osas sinu enda tekitatud.

Seis on põnev ja keeruline – ent kindlasti mitte igav. Samas on võimalik, et keegi üritab sulle mingit lõksu üles seada. Kui sul on näiteks „luukere kapis“, siis võib mõni kondike päevavalgele tulla... 22.43 – Kuu Kalades.