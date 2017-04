Aeg sobib kaugemate tulevikuplaanide tegemiseks. Kui nüüd paned märgi maha või võtad vastu mingi otsuse, saab see olema püsiv ja ajas kauakestev. Samas võid olla liiga kinni oma vanades mõttemustrites.

Kaksikud

Võiksid vanadele sõpradele ühe mõnusa koosviibimise korraldada. Kutsu kokku oma mõttekaaslased ja üks tore õhtu on garanteeritud! Teistega koos olles tajud, et oled osa tervikust.

Vähk

Võnked on sinu jaoks sobivalt pisut müstilised. Sa vajad hetkel vaimutoitu ja inspireerivaid elamusi. Seda saad nii põnevast raamatust kui ka kunstinäituselt. Kodustes suhetes on vajalik ausus.

Lõvi

Seilad nüüd tundlike vibratsioonide lainel. On tunne, et kohe juhtub midagi müstilist – ning see tunne vajutab päevale ootusärevuse pitseri. Roolis olles ära lase soovil kihutada end juhtida!

Neitsi

Võimalik, et väga hästi töötab täna „käsi-peseb-kätt“ süsteem. Keegi aitab sind ühes asjas, sina aitad teda mõnes teises vallas. Sobiv aeg ka reisile minemiseks või välisilmaga suhtlemiseks.

Kaalud

Näed palju vaeva, et oma kaalukausse tasakaalus hoida – kuid selle tõttu jätad kohati liiga kõhkleva ja kaalutleva mulje. Võimalikud on ka ootamatused ja äkilised arengud.

Skorpion

Kui soovid kellegiga tuttavaks saada, siis mine kindlasti kuhugi avalikku kohta. Sa ei jää täna märkamatuks. Tähelepanu on sulle nüüd äärmiselt oluline. Oskad end näidata uuest ja huvitavast küljest.

Ambur

Lase endast välja voolata kõigel, mis sinus häirib. Aga ole ettevaatlik seal, kus sinu turvalisus küsitav võib olla. Hetkel on sul kalduvus kõigega liialdada ning kõndida lubatu ja lubamatu piiril.

Kaljukits

Oled loomingulises meeleolus. Sinus on tunne, et kohe hakkab midagi põnevat juhtuma – see teeb kergelt rahutuks ja tekitab soovi kellelegi külla minna. Pähetulev idee võib olla olulise tähtsusega.

Veevalaja

Täna on sinus sellist positiivset tundlikkust, mida võiksid kasutada loovaks visualiseerimiseks ehk siis oma unistustele väe ja energia andmiseks. Mõte on suurim jõud, millega saab luua uut reaalsust!

Kalad