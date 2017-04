Venemaa elanikud jagunevad pooleks, kui neil küsiti, kas Eurovisiooni lauluvõistlust peaks Venemaal näitama või mitte, nii näitasid Levada keskuse värske küsitluse tulemused.

40 protsenti vastanutest toetas otsust mitte näidata lauluvõistlust Venemaa televisioonis, 41 protsenti oli aga keelu vastu, kirjutas gazeta.ru.

Küsitluse tulemustest selgus, et 60 protsendi Venemaa elanike arvates peaks riik saatma Venemaad lauluvõistlusele esindaja Julia Samoilova, 15 protsenti pidasid õigeks Samoilova asendamist, et Venemaa saaks Ukrainas peetaval lauluvõistlusel osaleda, ülejäänud polnud Samoilova isikust põhjustatud Venemaa ja Ukraina tülist mitte midagi kuulnud.

Levada keskus täpsustas, et küsitlus viidi läbi vahetult pärast kahe naaberriigi erimeelsuste tekkimist, kuid enne lõplikke otsuseid. Tänaseks on juba selgunud, et Julia Samoilovat Ukrainasse ei lubata, Venemaa ei ole Eurovisiooni lauluvõistlusel esindatud ning Venemaa televisioon lauluvõistlust ei näita.