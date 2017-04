Ukrainas Kiievist Mariupolisse sõitnud reisirongis sündis täna tüdruk, vahendas portaal „112 Ukraina“ riigiraudtee teadet.

„Öösel tuli vagunisaatja juurde naisreisija, kellel algasid tuhud,“ ütles riigiraudtee ülem Voitsehh Baltšun. „Ühel rongi vagunisaatjatest on meditsiiniline ettevalmistus ja sünnitus õnnestus.“

Vedurijuht teavitas juhtunust lähimat jaama, milleks oli Zaporožje ning sinna tuli rongile vastu kiirabi. Ema ja tütar on praegu Zaporožje sünnitusmajas arstide järelevalve all. Milline linn saab tüdruku sünnikoha au, see ei ole veel selge.