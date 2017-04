„Joppenpuhh!“ võinuks näitleja Raivo E. Tamm hüüatada, kui sai Palamuselt teate, et on arvatud Oskar Lutsu huumoripreemia vääriliseks. Telesarja „ENSV“ tegelaskuju Illari lendfraas sedapuhku aga käiku ei läinud. „Arvan, et ütlesin hoopis tohoh!“ naerab Raivo. „Joppenpuhh öeldakse pigem siis, kui midagi nihu läheb, aga tuleks kuidagiviisi terve nahaga putku pääseda.“

Ime, et näitleja suust napp „tohoh“ kostis, sest uudis võttis ta lihtsalt tummaks. „Aastaid tagasi, kui märkasin, kuidas kolleegid Lutsu preemiat said, mõtlesin ma ju ka, et olen naljamees,“ muheleb ta. „Kui jälle uus laureaat välja kuulutati, ootasin oma nime ja jälle ei olnud! Nii et eks ma ole seda preemiat ihalenud, aga enam ei lootnudki saada. Ega ma saanud aru, kus see huumor minu puhul nüüd siis on, mille eest peaks äkki preemia andma? Mingil hetkel mõtlesin, et ehk antakse sellepärast huumoripreemia, et triatlonile lähen.“

Sportlike pingutustega pole Lutsu huumoripreemial siiski mingit seost. Isegi humoorika nurka alt kiigatuna. „Ega ma ise suutnudki välja mõelda ja siis küsisin korraldajailt, mille eest,“ naerab Raivo. „Sealt hakkas siis tulema teleseriaale alates „ENSVst“ „Papade Mammadeni, saade „Su nägu kõlab tuttavalt“ ja siis hakkasin ma mõtlema, et kui nii, siis on võib-olla isegi arusaadav.“

Oskar Lutsu huumoripreemia stipendiumi pidulik üleandmine oli täna Palamuse rahvamajas, kapsapeadega kujundatud laval. Lisaks Palamuse kogukonna ettevõtete ja inimeste annetusest kogunenud stipendiumile, mille suuruseks oli 5184 eurot ja 63 senti, sai näitleja Tamm Palamuse kihelkonnamuuseumilt mälestuseks traditsioonilise kingituse: ahjuroobi tõsielu ja huumori segamiseks õiges vahekorras.