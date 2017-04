Riigi ilmateenistuse Facebooki leht avaldas statistika Eesti ilma kohta munadepühadel läbi 67 aasta.

Kuna munadepühad on liikuvad pühad ja neid peetakse vastavalt aastale märtsis või aprillis, siis on selge, et ilmastik neil pühadel võib varieeruda seinast seina.

Tuleb välja, et 1956. aasta lihavõtetel võis Eestis kahes kohas lume kõrguseks mõõta 62 sentimeetrit. 44 aastat hiljem aga sillerdas päike ja inimesed võisid rahumeeli kütte välja võtta, sest temperatuuriks oli pea 23 kraadi. Kliimasoojenemine? Või juhus?