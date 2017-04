Edgar Savisaar jagas täna oma Facebooki lehel avalikkusega oma südamearsti Jaan Eha hinnangut Savisaare tervise kohta. Savisaarel on kahju, et teda 2003. aastal opereerinud Eha ei pidanud kohus vajalikuks ekspertide hulka arvata, ent viimane oli andnud nõusoleku oma arvamust lahkelt Savisaare Facebookis jagada.

Postitusest võib välja lugeda, et Eha hinnangul on Savisaar parandamatult haigestunud. "Savisaarel on diagnoositud mitu haigust, millest tervistumine ei ole tänase arstiteaduse taseme juures võimalik: veresoonte aterosklerootiline kahjustus, südame isheemiatõbi, läbipõetud südamelihase infarkt, südamepuudulikkus, raske kõrgvererõhktõbi, diabeet, amputeeritud alajäse," seisab ekspertarvamuses.

"Nende haigustega kohanemist , igapäevaste toimetustega hakkamasaamist ning eluohtlike tüsistuste edasilükkamist on võimalik saavutada paljude ravimite, ravivahendite ja säästliku elureziimi kooskasutamisega. Igaüks neist haigustest eraldi on tavaliselt suur probleem nii ravivale arstile kui ka patsiendile. E. Savisaarel on aga selliseid haigusi vähemalt kuus. Raskete haiguste kompensatsioonis hoidmiseks tarvitab ta püsivalt > 10 erineva ravimi. Jah, ta on parandamatult haigestunud," seisab postituses.

„Lugege läbi, kui huvi pakub! Tekst on küllalt pikk, aga selline ju ongi tõde minu haigustest,“ seisab postituses. „Võib olla teeb doktor Eha arvamus selgemaks, mis seisukorras ma olen.“