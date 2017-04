Õnneks jagavad veebiküljed wife.org ja moneycrashers.com nõu, kuidas kanda hoolt, et teie kahe rahaasjad igas elujärgus korras oleksid.

Inimeste suhtumine rahasse ja selle jagamisse võib olla väga erinev. See on miski, mis tekitab sageli paarisuhtes pingeid ja tülisid.

Õppige tasuta või vähese raha eest lõbutsema. Jalgrattasõit, jalutuskäik pargis, tasuta kontsert, kodus kokkamine või jäätisetuutu – need on vaid vähesed võimalused ühiseks ajaveetmiseks, ilma et rahakott kannataks.