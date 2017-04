Kujunenud olukord tähendas paarile, et Sarah sai Eestis turistiviisaga viibida korraga üksnes kolm kuud, pärast mida oli tal keelatud riiki kolme kuu vältel siseneda. Eesti inimõiguste keskuse ja paljude annetajate toel pöördus paar mullu aasta lõpus kohtusse, soovides, et Sarah’l oleks võimalik püsivalt Eestis elada.

Kohtuvaidlus on hetkel käimas ning on jõudnud ringkonnakohtusse. Algaval nädalal oleks taas täitunud kolm kuud viimasest Sarah Eestis viibimise algusest ning ta olnuks sunnitud taas Eestist lahkuma. Kuna pidev lahus elamine on paari jaoks väga kurnav, taotleti kohtult, et Sarah’l oleks võimalik Eestis vaidluse lõpuni viibida esialgse õiguskaitse raames.

Tallinna ringkonnakohus otsustas märtsi teises pooles esialgse õiguskaitse taotluse rahuldada ning kohustas PPA-d väljastama kuni vaidluse lõpuni Sarah’le Eesti elamisloa. Kohus leidis, et tema Eestis elamise võimaldamine ei kahjusta ühtegi teist isikut ega põhjusta kellelegi kahju, samas kui hetkel valitsev õiguslik, rahaline ja emotsionaalne ebakindlus võivad põhjustada paarile ületamatuid raskusi.

PPA väljastas seepeale aprilli alguses Sarah’le Eesti elamisloa, kuid otsustas ringkonnakohtu määruse siiski riigikohtus vaidlustada.

“Meil on väga hea meel, et Sarah ja Kristiina saavad vähemalt lähemal ajal rahus koos elada. See on märgiline ja oluline kaasus, sest sarnaste takistustega on põrkunud Eestis teisigi samasoolisi paare,” rääkis Eesti inimõiguste keskuse juhataja Kari Käsper.

Sarah ja Kristiina Raud tänavad kõiki toetajaid ja inimesi, kes on annetanud nende ja teiste sarnaste keeruliste juhtumite lahendamise tarvis raha Eesti Inimõiguste Keskusele. “Meie jaoks on kõige olulisem, et saaksime koos Eestis elada. Teadmine, et meie kohtukäik võib aidata tulevikus ka teisi paare, lisab julgust meie lugu avalikult rääkida,” ütles Kristiina Raud.

Praegust olukorda, kus Eesti kodanike samasoolistele elukaaslastele ei anta Eesti elamisluba, on pidanud põhiseaduse vastaseks ka riigikogu.

Mullu kevadel toetas Riigikogu suure häälteenamusega õiguskantsleri ettepanekut muuta välismaalaste seadust ning andis põhiseaduskomisjonile ülesande välja töötada seaduse muutmise eelnõu.

Eelnõu 42 toetaja seas oli saadikuid kõikidest erakondadest peale EKRE. Vastu olid 19 saadikut: lisaks EKREle ka osa IRLi fraktsioonist ja kolm keskerakondlast.