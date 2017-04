Vähemalt kord päevas ühendasid Adami(tundliku ja ohtliku teema tõttu on nimi muudetud) kinnipidajad tema sõrmede ja varvaste külge metallist näpitsad, mis saatsid ta kehasse tugevaid elektrišokke. Kui ta ei karjunud löödi teda puust ja metallist kangidega, vahendab The Guardian .

Adami ja ühe teise gei tunnistused The Guardianile toetavad teateid Tšetšeenias toimuvast ulatuslikust geide-vastasest tegevusest, mida võimud eitavad.

Adamit hoiti kinnipidamisasutuses, kus oli peale tema üle tosina gei mehe. Neid kõiki piinati igapäevaselt.

Peterburis geide õiguste eest võitlev aktivist Igor Kotšetkov on aidanud luua hädaabi telefoniliini, mille kaudu Tšetšeenias elavad geid saaksid evakueerumisel abi paluda. Ta ütles, et mitmed on abi saamiseks helistanud. Palud on võimude ja oma perekonna eest pakku jooksnud.

''Me räägime geide massilisest tagakiusamisest, mille käigus paljud võimude poolt kinni peetakse. See pole ennekuulmatu mitte ainult Venemaa, vaid terve maailma lühiajaloos. Ei ole kahtlust, et tegemist on inimlikkuse vastaste kuritegudega,'' seletas Kotšetkov.

Vene ajalehe Novaja Gazeta ajakirjanikud, kes seda teemat esimesena kajastasid, ütlevad, et neil on ümberlükkamatuid tõendeid, et vähemalt kolm geid on tapetud ja, et tegelikult võib hukkunute arv olla suurem. Tšetšeenia ühiskond on väga konservatiivne ja homofoobne ja on võimalus, et geide tapjateks on nende endi perekonnad.

''Ma ei tea, mis teistest saanud on. Ühenduse võtmine on liiga ohtlik, kuna kõikide telefone kuulatakse pealt,'' rääkis Adam.

Adami jaoks algas kõik oma gei sõbralt saadud telefonikõnega.

''Ta helistas mulle ja ütles väga rahuliku ja normaalse häälega, et me võiks kohtuda. Kuna ma olen teda kaua tundnud, et kahtlustanud ma midagi,'' jutustas Adam.

Kui ta aga kohtumispaika jõudis, sai ta aru, et tegemist on lõksuga. Teda ootasid kuus inimest, mõned vormiriietuses, kes karjusid talle, et nad teavad, et ta on gei.

Adam üritas seda alguses eitada, kuid kui selgus, et mehed on tema sõnumeid lugenud, andis ta alla. Ta pandi veoautosse ja viidi kinnipidamisasutusse, kus kõik vahi alla võetud mehed ühes toas luku taga olid ja betoonpõrandal magasid.

''Nad äratasid meid kell 5 hommikul ja lasid magama kell 1 öösel. Erinevad inimesed tulid ruumi, et meid lüüa. Vahel tõid nad teisi kinnipeetuid, kellele öeldi, et oleme geid ja kästi meid peksta,'' rääkis Adam.

Vangidelt võeti telefonid ära ja kästi tunnistada, kes nende kontaktide hulgast gei on.

''Nad kutsusid meid loomadeks, mitte-inimesteks, ütlesid, et seal me sureme,'' seletas Adam.

Peale kümmet päeva lasti osad mehed oma perekondade juurde tagasi.

''Nad ütlesid: Teie poeg on lilla. Tehke temaga, mida tahate,'' meenutas Adam. Ta eitas oma homoseksuaalsust, kuid tema isa keeldus temaga rääkimast ja ähvardas vägivallaga. Järgmisel ööl pakkis Adam oma asjad kokku ja lahkus perele sõnagi ütlemata, lootes Tšetšeeniast võimalikult kaugele pääseda. Ta ei ole kunagi Tšetšeeniast väljaspool elanud ja uuesti elu alustamine heidutab teda. Ta ei suhtle oma perekonnaga.

Tšetšeenia riigipea Ramzan Kadõrovi pressiesindaja Alvi Karimov on öelnud, et gei-vastane tegevus Tšetšeenias on täielik vale, kuna seal ei ole ühtegi geid.

''Ei ole võimalik vahistada inimesi, keda ei ole olemaski ja kui Tšetšeenias selliseid inimesi olekski, siis saadaks nende sugulased nad sinna, kust enam kunagi tagasi ei tule,'' seletas ta.

Tšetšeenia traditsioonikeskses ühiskonnas on geiks olemine plekk tervele suguvõsale. Nendel, kellel on gei vend, on raskusi abiellumisega, kuna selline perekond oleks riknenud.

Paljud geid tšetšeenid on abielus ja elavad topelt elu või suruvad perekonna au säilitamiseks oma tunded maha. The Guardianiga rääkinud geid tunnistasid, et nad ei ole kunagi oma pereliikmetele või heterotele sõpradele oma olukorrast rääkinud. Teiste geidega suhtlemine ja kohtumine toimub ülima saladuskatte all.

''Need inimesed on elanud täiesti suletud ühiskonnas ja on terve oma elu harjutanud täielikku diskreetsust. Paljud neist ei ole isegi võimelised ütlema seda sõna ''gei'','' seletas geide õiguste eest võitlev Kotšetkov.

Tšetšeenia võimud on aastaid oma ümber piiratud geide kogukonda kiusanud. Akhmed, kellega The Guardian eraldi kohtus, oli alati oma seksuaalsusest teadlik, kuid sundis oma tunded alla. Tema esimene kohting mehega lõppes kohutavalt, kuna mees andis temast politseile teada.

Tuli välja, et Akhmedi kaaslane oli ise varasemalt kinni peetud ja töötas politsei heaks, et need saladust tema perekonnale ei reedaks. Politsei nõudis Akhmedilt raha ja ähvardasid tema kohta internetti paljastavat informatsiooni postitada. Paljud geid saadi viimaste aastate jooksul sellisel viisil kätte, hiljutine massiline arreteerimine on juba ulatuslikum.

Akhmed oli Tšetšeeniast põgenenud, kui üks pereliige talle helistas. Ta andis telefoni politseinikule, kes oli nende koju tulnud. Politseinik ütles, et nad hoiavad ühte pereliiget pantvangis senikaua, kuni Akhmed koju tagasi tuleb.

Üks teine pereliige rääkis temaga, käskis tal koju tagasi tulla ja valas ta solvangutega üle. Politsei oli perekonnale saladuse välja rääkinud.

''Mul pole ühtegi kahtlust, et mu enda sugulased oleksid mu tapnud. See oli kutse hukkamisele,'' rääkis Akhmed.

Ta lubas järgmisel päeval koju tagasi minna, kuid mõtles siis ümber, lülitas oma telefoni välja ja põgenes Moskvasse. Hiljem põgenes ta Venemaalt ja proovib nüüd Euroopas hakkama saada. Sellel ajal needis ta oma halba õnne, kuid nägi nüüd, et see on suurem probleem ja on pigem õnn, et ta enam kodus ei ole.

Ta ei plaani enam kunagi Tšetšeeniasse tagasi minna ja ei ole oma perekonnaga suhelnud, kuna kuulis, et võimud hoiavad neil silma peal, juhul kui poeg peaks uuesti ühendust võtma.

''Kujuta ette teadmist, et sa ei ole ainult enda elu vaid terve oma perekonna elu ära rikkunud. Ma olen alati tahtnud oma emale uhkust valmistada. Ma olin valmis abielluma. Ma oleks kõik need probleemid endaga hauda kaasa viinud. Ma ei oleks kunagi ette kujutanud, et ma istun siin ajakirjaniku vastas ja tunnistan oma rahvust ja homoseksuaalsust,'' rääkis ta.

Akhmed on kuulnud lugusid piinamisest ja näinud selle tagajärjel tekkinud haavadest pilte. Enamiku geide saatus on teadmata, kuna teemat ümbritseb tihe saladuskate ja perekondade häbi.