Tänane Eurojackpoti loosimine tõi täistabamusega võidu – 87 miljonit eurot – Soome, kirjutab Iltalehti.

Võidusumma on suurim, mis Eurojackpotiga Soome on toodud. Eurojackpoti peavõite on Soome sattunud üldse 11 korral.

Õnneliku võitja isik selgitatakse välja homme.

Kaks aastat tagasi langes Eurojackpoti peavõit 90 miljonit eurot Tšehhi mängijale. Mees viivitas lotovõidule järele minemisega neli nädalat, sest kartis, et suurvõit on talle näkku kirjutatud ning teda hakkavad jälitama fotograafid.

Loodetavasti on Soome lotovõitja söakam.