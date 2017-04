"Läksime koos poodi, härra valis korvi head-paremat ja kassa juures teatas: "Sina oled täna rahaboss – sina maksad!"" kirjeldab noor naine tüüpilisi poeskäike endise elukaaslasega, kes teenis temast kordi rohkem. Kahe lapsega üksikema aga kinnitab, et praegu on elu rahaliselt lahedam kui abielus olles, kui mehe palk kulus peamiselt kallitele harrastustele.

Naistele kiputakse ette heitma, et nad loodavad mehe kulul elada ja kasutada oma palka pigem taskurahana, et osta näiteks kosmeetikat ja hilpe. Ometi tõestavad lood elust enesest, et sageli jäävad põhilised majapidamiskulud hoopis naise kanda – ka siis, kui ta teenib tunduvalt vähem.

Mees teatas aina: "Sina oled täna rahaboss!"

Marje (25) esimest kooselu iseloomustas pidev rahapuudus. Täpsemini kimbutas pankrot ainult üht neist. Teine võis elada ja kulutada, nagu heaks arvas.