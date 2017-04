Indias Punjabis elab pere, kelle kaheksakuune poeg kaalub 17 kilo.

Chahat Kumar sündis täiesti normaalses kaalus, kuid nelja kuu vanuselt hakkas ta hoogsalt kaalus juurde võtma. Praegu kaalub Chahat 17 kilo, mis on umbes nelja-aastase lapse kehakaal, kirjutas Barcroft. "Ta on näljasem kui teised lapsed ning küsib aina süüa ja piima,“ rääkis poisi isa.

Chahati kiire kaalutõusu ja hea isu põhjused on selgusetud. "See on esimene juhtu, mida olen näinud, et lapse kaal tõuseb nii plahvatuslikult,“ ütles lastearst Vasudev Sharma, kes on lapse arengut jälginud tema sünnist saati.

