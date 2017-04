Neljapäeval veidi enne kella 7 juhtus Lääne-Virumaal Härjadi külas traagiline liiklusavarii, milles hukkus naine ja kaks meest said kannatada. Kohaliku sõnul on see koht maanteel kummituslik.

Esialgsetel andmetel liikus mikrobuss Ford Rakverest Tapa poole, kaotas juhitavuse ja kaldus vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastutulnud sõiduautoga Toyota.

Järjekordne traagiline liiklusõnnetus pani kohaliku küsima, miks just sellel teelõigul nii paljud hukkuvad. (Kaspar Pokk)

Kokkupõrke tagajärjel suri sündmuskohal 45aastane naine, kes oli mikrobussis kaasreisija. Toyota roolis olnud 33aastane mees ja Fordi roolis olnud 53aastane mees said vigastada.

Avariipaigast kõigest paarisaja meetri kaugusel elav Maie räägib, et aknast nähtu võttis tal jalad värisema. "Jalutasin siin toas edasi-tagasi, toimetasin oma asju ja siis vaatasin aknast, et issand, mis seal maja nurgas siis nüüd on, hirmus rahvamass koos," kirjeldab Maie hommikusündmusi.