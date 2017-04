Pettunud ostja: "Müügimees ütles, et auto on täiesti korras!"

Autosalongist ostetud 5000eurone Peugeot pidi müügimehe sulatõese jutu järgi olema tipp-topp seisukorras. Omaniku šokk oli suur, kui margiesinduses ilmnes, et sõiduk vajab 4000 euro eest turgutustöid. "Pidin ära minestama," tunnistab auto ostnud naine.

Tartu ühes nimekas autosalongis leidis Triini (31) oma kolmeliikmelisele perele armsa kasutatud 2010. aasta Peugeot 308 SE, mis maksis 5000 eurot.

"Müügimees reklaamis, et auto on täiesti korras, värskelt kontrollitud. Ma ei olnud ühestki kohast varem niimoodi autot ostnud, siis mõtlesin, et kuna tegemist on nimeka ja tunnustatud kohaga, siis siit saabki midagi korralikku," oli Triini kindel ning ostis auto ära. Kindlustus- ja liisinguleping sõlmitud, sai rõõmsalt sõitma hakata.