"Olin liftis, kui tuli teade, et sõit on lõppenud. Saan aru, et ta läheb ära, kui lasen tal paarkümmend minutit maja ees passida, aga selleks hetkeks oli taksojuht mind oodanud maksimaalselt kaks minutit," avaldab nördimust Taxify äpi kaudu takso tellinud klient.

Taxify äpi kasutajate sõnul ei ole see esimene juhus, seesuguseid näiteid on jagada teistelgi. Klientide meele teeb eriti mõruks teadmine, et Taxifyl on õigus blokeerida kliendi konto, kes korduvalt kohale ei ilmu või tellimusest põhjendamatult loobub, kuid klient ei saa mitte midagi teha pärast seda, kui juht on sõidu katkestanud.

"Kui juht on teel, siis ma näen tema automarki, nime ja telefoninumbrit ning saan vajadusel ühendust võtta. Kui juht aga sõidu katkestab, ma enam tema andmeid ei näe.

Nii ei saa ma ju ka teavitada Taxifyd konkreetsest juhist. On kaks varianti – kas juhi andmed juba enne salvestada või valida edaspidi muu teenusepakkuja," ütleb pettunud klient.