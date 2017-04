Tallinna Jaani kirikust algas suurel reedel kell pool üks päeval tänavune ristitee, millega meenutati Kristuse kannatusi. "Selles väljendub kristlaste isiklik suhe Kristusega," rääkis ristiteel osalenud Karis.

Tänavu tähistab kristlik kirik üle maailma reformatsiooni 500. aastapäeva. Ühtlasi on see aasta, kui ülestõusmispühasid peetakse nii uue kui ka vana kalendri järgi samal ajal. Seetõttu kujunes selle aasta ristitee haruldaselt pidulikuks, sest sellel osalesid kõik Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud.

VALUTEE: Ristiteel mälestatakse Kristuse surmapäeva, käies mõtteliselt kaasas tema kannatustega. (Marvel Riik)

Laitse koguduse liige Karis (48) ja Jaani koguduse liige Vaike (77) osalesid retkel esimest korda. "Algselt oli see rohkem lastele, aga nüüd on see mõeldud laiemale kogukonnale," tõi Vaike välja. "Minul on silme ees Jeesuse ristikäik, mida ta tegi Kolgata mäele, ja tema kannatused retkel."

Karis pidas retke enda kui kristlase kohustuseks, millega väljendada oma usku. "Selles väljendub kristlaste isiklik suhe Kristusega. Ta ei ole müüt, ta on meie eest patud ristile viinud. Sellesse tuleks süüvida ja mõelda."