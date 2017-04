Aasta 1989. Harku kantri festival. Laval on Kukerpillid. Kuid nad ei ole seal üksi. Lava kõrval nohistab und näha nelja-aastane blond maimuke. "Magasin Toomas Kõrvitsa kitarrikohvris, mahtusin sinna ilusasti ära," muigab näitleja Juss Haasma, Kukri Arne Haasma poeg. "Ega mind see muusika seganud. Magasin rahulikult." Mehed said kontserdi antud, väike Juss sai uneaja kätte.

Praegu, kui Kukerpillid 45. sünnipäeva puhul kontserdituuri teevad, Juss mõistagi pillikohvris ei põõnuta. Vanus pole enam see. Mõõdud pole enam need. Laval on ta ometigi.

Kui orkestri poeg ja eestkõneleja, kukerpiloloog ja laulja. "Ega ma ole orkestri ainuke laps," muigab Juss. "Mulgi on kaks õde ja vend. Ja kukerpilolooge ehk fänne või järeltulijaid on omajagu. Neid, kes laulavad Kukerpillide laule aktiivsemalt."

SAI KUKERPILOLOOGIKS: «Muidugi on Kukerpillid mind elus õpetanud, üks neist, mu isa, kelleta ma oma eksistentsi ette ei kujutagi, ehk kõige rohkem,» räägib Juss, kellest sai orkestri pojana ka kukerpiloloog. «Mul, kes ma vast kõige teravam pliiats pole elus alati ehk olnud, võttis tükk aega aru saamaks, mida elus teha. Praegu aga, ma kujutan ette, me juba õpetame ja täiendame teineteist.» (Aldo Luud)

Kui Kukerpillid Jussi tuurile kaasa kutsusid, võttis ta siiski pisukese mõtlemisaja. "Mul oli küsimusi, aga tundsin, et sellest on väga raske keelduda," tunnistab ta.