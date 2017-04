Kuigi 43 aastat õnnelikus abielus olnud Sirje ja Väino Puurat enam koos esinemas eriti ei näe, siis neljapäeval tegid nad erandi ja särasid raamatupoe minilava jagades justkui värskelt abiellunud noored.

Neljapäeval esitles kirjanik ja Õhtulehe toimetaja Evelin Kivimaa Estonia teatri kauaste tippsolistide Sirje (68) ja Väino (66) Puura elulooraamatut "Sirje ja Väino Puura. Elu nagu operett".

Kui jõuan koos Eveliniga raamatupoodi, kus esitlus toimub, arvab Sirje Puura esiti, et ma olen kirjaniku tütar. "Tütar juba nii suur ja pole üldse ema nägu," imestab Sirje. Suure amplituudiga on meie kõigi naerupahvakas, kui Sirje saab teada, et olen hoopis Evelini kolleeg.

Enne raamatust rääkimist ei pea harmooniat ja armukeemiat õhkavad Puurad paljuks kohale tulnud sõpradele, pereliikmetele, ajakirjanikele ja fännidele ühine etteaste teha. Laval lauldes on Sirje ja Väino justkui üks – nad laulavad, liiguvad ja naljatlevad täielikus kooskõlas ning nendevaheline tõmme on vaata et suurem kui Maa magnetpoolustel.