Tõsieluseriaalist "Prooviabielu" tuntust kogunud Helen ja Kalvi-Kalle rääkisid TV3 "Seitsmestele uudistele", mida arvavad noorte pere ja sugulased nende suhtest ning mis seos on Helenil omal ajal poliitikuna skandaale tekitanud Jaan Kundlaga.

Heleni jutust selgus, et Jaan Kundla on ta isapoolne vanaisa. "Me ei ole nii palju suhelnud, ma isapoolse suguvõsaga suhtlen tegelikult vähem kui ma tahaks," rääkis Helen.

Kui Helen esimest korda abielusaates osales, siis sattus ta koos vanaisa Jaan Kundlaga pildile tollase Eesti vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese plaadiesitlusel, kus reipa vanaisaga ka jalga keerutati.