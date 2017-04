"Käisime Kohtla-Järvel , vaatasime ja pildistasime kortereid. Mõni on väga halvas seisukorras," ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala. "Palusime täpsustada laekunud arveid ja peame leidma eelarvest raha, et tasuda kommunaalmaksete eest, sest rahandusministeeriumil pole selleks raha ette nähtud. Korterite haldamine on meile uus asi."

Ida-Virumaa korteriühistud on riigile kinkinud kuus peremeheta korterit, mitu neist hiigelvõlgadega. Rahandusministeerium vaatab praegu sülle kukkunud varandust üle ja otsib eelarvest raha, et korterite kommunaalmakseid tasuda.

Ühistutel on sellegi üle hea meel. Uus tänav 7a ühistu esinaine Aljona Tverskaja ütles, et see on suur asi, kui võlad enam ei kasva.

Võlgu koguneb iga päevaga

"Praegu ootan, et kohtutäitur paneks meie ühistu korteri oksjonile," rääkis Tverskaja. "Ostame selle esimesel võimalusel ära, ajame dokumendid korda, seejärel lähme notari juurde ja siis anname riigile ära. Loodan, et oksjon toimub varsti, sest iga päevaga koguneb võlgu juurde."

Kõnealusel korteril on juba 11 000 euro eest maksmata arveid. Selle turuhind on Tverskaja sõnul kõige rohkem 1500 eurot. Korteris ei ela keegi ja omanik on Itaalia kodanik. "Kus ta viibib, me ei tea," ütles ta. "Satsime isegi Itaaliasse järelpärimise. Vastuseks saime, et seal pole sellist inimest, otsige mujalt."

Kohtla-Järvel mitut korteriühistut juhtiv Tamara Abrajeva ütles, et Järveküla 26 majas on üks korter juba riigile üle antud. Õige pea saavad veel kahe korteri dokumendid korda ja need kingitakse riigile. Temagi ütles, et sellised korterid ei kasvata enam võlgu juurde ja ühistu saab palju rahulikumalt toimetada.

Lahendusi ei paista

Ida-Virumaa on kuhjuvate võlgadega korterite probleemiga jahmerdatud juba aastaid. Haavala ütles, et probleem jõudis avalikkuse ette viimastel kuudel, kui korteriühistud hakkasid päästerõngana kasutama võimalust kinkida korterid riigile.

Enamik neist on kehvas seisukorras ja et neid müüa, tuleks ette võtta põhjalik remont. Samas pole Kirde-Eesti kinnisvaraturg kuigi kõbus ja seetõttu ei maksa kasu loota. Isegi remondile kulunud raha ei pruugi tagasi saada. Kinnisvaraportaalide kuulutuste järgi algavad Kohtla-Järvel elamiskõlblike kahetoaliste korterite hind 1000 eurost ja 10 000 võib seal saada korraliku kahetoalise korteri.

Kuna tegemist on nii-öelda rämpskinnisvaraga, siis ei plaani rahandusministeerium kingitud kortereid üle anda ASile Riigi Kinnisvara, mis haldab riigi valduses olevaid hooneid. See on eelkõige äriettevõtte ega tee Kohtla-Järve paneelmajade korteritega äri.

Õigusliku poole pealt ootavad ühistud selgust, kuidas saada võlgadega korteri üle kontroll, enne kui võlad hakkavad neid koormama. Abrajeva ütles: "Vähe sellest, et omad ei maksa, meil on palju kortereid müüdud Venemaa kodanikele, nemadki ei maksa. Said oma Schengeni viisa kätte ja rohkem neid ei huvita."

Tverskaja tunnistas: "Kõige suurem mure on välismaal elavate korteriomanikega. Neid on võimatu üles leida. Ühistu ei jõua Eestiski advokaati palgata, mis siis veel Itaaliast või Venemaast rääkida."