Räägitakse, et maailma esimene naiskosmonaut Valentina Tereškova armastas omal ajal Häädemeeste kandi rannametsades seenel käia. Sealses kosmonautide puhkekülas oli temale ehitatud koguni oma majake – bidee ja salakäiguga. Vürtsi lisab asjale seegi, et puhkekohta armastavad väisata ka ufod.

1970ndatel rajati Häädemeestest kümmekond kilomeetrit allapoole Penu külla puhkekeskus Vzmorje (eesti keeles Mereäärne), mida rahvasuus tunti kosmonautide suvilana.

Kuulu järgi olevat seal teiste hulgas puhanud nii maailma esimene naiskosmonaut Valentina Tereškova kui ka Aleksei Leonov – esimene inimene avakosmoses. Mõlemad Nõukogude Liidu kangelased.

Jutud käivad, et kõigist nõukogudemaa kaunitest kohtadest valiti Penu küla mereäär kosmonautidele puhkamiseks välja seetõttu, et see olevat kõige päikesepaistelisem koht põhjapool Sotšit.