"Müügimees reklaamis, et auto on täiesti korras, värskelt kontrollitud. Ma ei olnud ühestki kohast varem niimoodi auto ostnud, siis mõtlesin, et kuna tegemist on nimeka ja tunnustatud kohaga, siis siit saabki reaalselt midagi korralikku," oli Triini kindel ning võttis auto ära. Kindlustus- ja liisinguleping sõlmitud, sai rõõmsalt sõitma hakata.

Kui autoga olid sõidetud 600 esimest kilomeetrit, hakkas armatuuril põlema tuluke, mis viitas, et mootoris on miskit valesti. Triini pöördus lähimasse esindusse ja sai seal šoki, kui talle teatati, et Peugeot vajab 4000 euro eest remonti. 2000 euro eest oli vaja parandada kiireloomulised vead, nagu katkine turbo, hooratas, sidur ja pidurid, märgib Triini. "Ma olin nii löödud." Triini oli arvestanud, et kasutatud auto vajab putitamist, aga et 5000eurone auto vajaks peaaegu samapalju kohe remondiks, oli ennekuulmatu.

Ta viis auto tagasi salongi, kus ta põhimõtteliselt tembeldati lolliks, sest ei olnud arvestanud sellega, et kasutatud auto ongi katkine. "Nad olid vigadest teadlikud. Nende põhimõte oli, et kui auto käivitub, sõidab, pidurdab ja kiirendab, on see korras. Mõtled veel, et firma, kes tahab oma mainet hoida, ei hakka ju jama müüma."

Lepingu sai lõpetada

Juhtum jäi viimase ehk 14. päeva sisse, mis andis Triinile võimaluse leping lõpetada ja auto tagastada, ilma et ta oleks kandnud suurt rahalist kaotust. Autosalongis oli leping tehtud juriidilise isikuga, eraisiku puhul poleks pruukinud Triini katkisest autost lahti saada. Kuna tegu oli müügipettusega (autol olid varjatud vead), pöördus Triini ka tarbijakaitseametisse.

Autolehe toimetaja Elmar Otsa sõnul on kasutatud autode ostmise kuldreegel, et mitte kedagi ei tohi usaldada. "Teoorias käib asi niimoodi, et kui müüjal pole midagi varjata, on ta nõus, et auto kontrollitakse üle ostja valitud töökojas või esinduses. Kui müüa hakkab vastu ajama, siis on midagi mäda," räägib Ots. "Igal juhul tuleks enne ostu auto üle kontrollida, mitte pärast. Head autot ei müü keegi niisama – pigem võiks öelda, et see pannakse tavaliselt müüki siis, kui sel hakkab välja tulema mõni kulukas viga."

Triini jaoks oleks pidanud esimeseks ohumärgis olema see, et platsilt ei lubatud autoga välja sõita, sest müügimehe sõnul polnud autol kindlustust. "Sain vaid platsil sõita. Hiljem sain veel teada, et PROOV-numbriga saab ka ilma kindlustuseta sõita," täpsustab pereema. Kuid kuna visuaalselt paistis kõik korras ja ka müügimees kinnitas seda, tundus Peugeot talle hea pakkumine.

Ka kontrolli puhul peaks ostja olema valiv. Tehnoülevaatus annab küll ülevaate, milline on auto seisukord, kuid sellest veelgi parem oleks usaldusväärne töökoda või margiesindus. "Mõnesaja euro eest võid saada selliseid uudiseid, et minestad kohapeal," teab Ots enda ja teiste kogemustest rääkida.

"Arvestada tuleb, et isegi 4000eurose auto puhul on vaja midagi parandada. Mõnesaja euroga peaks kindlasti arvestama. Harva veab niimoodi, et sa ostad auto ja see on korras ning sõidab aastaid."

Pärnus kasutatud autosid müüv Taunex Auto müügikonsultant Tanel Suluste usub, et isegi kui autol on välja toodud kõik vead, leiduks neid, kes selle ostaks. "Õige oleks müüa nii, et kui autol on vigu, siis sellest tuleks ka rääkida. Samas peaks ka siis hind olema vigadega kooskõlas," ütleb Suluste.

Pöörates tähelepanu auto detailidele – kui tihti on käidud hoolduses, margiesinduses, kas on sattunud avariidesse või mitte jms, saab aimu, kui korralik sõiduk on. "Kõige lihtsam oleks viia auto kontrolli – tehnoülevaatusesse või margiesindusse. Olenevalt vigadest saab klient teha siis otsuse, kas ostab või mitte."