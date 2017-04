Plahvatusjõult väikesele aatomipommile (jääb võrdlemisi vähe alla näiteks Hiroshimale heidetule) vastav lõhkekeha on nii suur, et ei mahu tavalise pommitaja luukidesse.

Ühendriikide armee käsutuses on teadaolevalt 15 sellist ülipommi, mis maapinnal plahvatades tekitaks vähemalt 300meetrise diameetriga kraatri. Kava järgi peaks pomm suurima purustusjõu saavutamiseks plahvatama 1,8 meetri kõrgusel maapinnast.

Lõhkeaine on paigutatud õhukesse alumiiniumkesta, et maksimaalselt vähendada takistust, mida tekitab näiteks tavalise lennukipommi metallümbris.

Uudisteagentuurid intervjueerisid selles piirkonnas olnud Afganistani armee võitlejat, kelle sõnul oli plahvatust ümberringi tunda nagu maavärinat.

Kõigi pommide ema tüübimärgistusega GBU-43/B MOAB imeb plahvatades tunnelitest millisekundite jooksul õhu välja ja kõik lähikonnas olevad inimesed hukkuvad, kui nende kopsud lõhkevad. Afganistani armee hilisemal kinnitusel sai surma vähemalt 36 ISISe võitlejat.

Erinevatel allikatel on Venemaa armee kasutuses selle hiidpommi veelgi võimsam analoog, mida kutsutakse kõikide pommide isaks. Väljaande Business Insider andmeil on venelaste pomm ameeriklaste omast neli korda võimsam ehk siis tema plahvatusjõud vastab 44 tonnile trotüülile.

Snowden: tunneleid aitas ehitada CIA

End USA kohtu eest Moskvas varjav Edward Snowden juhtis kohe tähelepanu, et tegemist on Tora Bora piirkonnaga, kus omal ajal varjas end Osama bin Laden. Tema tapmiseks heitis USA õhuvägi sinna tolle aja suurimaid analoogseid pomme, kuid edu ei saavutanud.

Seetõttu projekteeritigi kõigi pommide ema, mida katsetati 2003. aastal, kuid mitte kordagi tegelikes lahingutes. Sõjavägi kaalus selle kasutamist Iraagis, kuid loobus, sest nende hinnangul osutus vastupanu pea olematuks ja polnud vaja kallist pommi raisata. Snowdeni kinnitusel maksab kõigi pommide ema 314 miljonit dollarit.

CNN hindab, et praegu oli võimsa pommi kasutamine katse muuta lahinguõnne piirkonnas juba mõnda aega möllavates võitlustes, mis pole Afganistani armeele kuigi edukad olnud. Võimalik, et nii Põhja-Koreale kui ka Süüriale anti nii märku relvadest, mida Ühendriigid võivad ka nende vastu kasutada, märgib CNN.

Edward Snowdeni sõnul ehitati see tunnelikompleks omal ajal Ühendriikide rahaga, kui CIA toetas mojaheedide võitlust Afganistani tunginud Nõukogude Liidu vägede vastu. Sealt oli mugav rünnata olulist sõlmlennuvälja Jalalabadis.

LAHINGUVALMIS: Ülipomm enne lennukile paigaldamist. (Reuters / Scanpix)

President Trump jäi otsustamisest kõrvale

President Donald Trump tviitis kohe: "Taas operatsioon, mis õnnestus suurepäraselt! Ma olen väga-väga uhke oma sõjaväelaste üle!" Kuid ajakirjanikud kahtlesid, kas ta üleüldse teadis kavandatavast rünnakust ja sõjaväelased hoidsid oma ülemjuhatajat teadmatuses.

Samal neljapäeva õhtul pärast pommiplahvatust pärisid ajakirjanikud seda mitu korda Valge Maja pressiesindajalt, kes aga eelistas küsimusele vastamata jätta, soovitades küsida detaile USA vägede komandörilt Afganistanis kindral John Nicholsonilt.

"Minu teada on kindral Nicholson ja kaitseministeerium õiged adressaadid, kellelt aru pärida," ütles Sean Spicer ja pages, kirjutab Briti ajaleht Daily Mirror. Hiljem kinnitas Trump, et ta ei andnud käsku sellise pommi kasutamiseks. "Ma olen andnud kõik õigused sõjaväele, nad teavad suurepäraselt, mida teha," ütles Trump.

Läinud laupäeval hukkus samas piirkonnas Ühendriikide eriüksuslane. Pentagon ruttas kinnitama, et ülipommi heitmine polnud mõeldud selle eest kätte maksmiseks.