Homme on Põhja-Koreas suur püha: möödub 105 aastat riigi rajaja Kim Il Sungi, praeguse diktaatori Kim Jong Uni vanaisa sünnist. Lääne luureallikate väitel kavandatakse Põhja-Koreas just sellele päevale ka järjekordne tuumapommikatsetus. Telekanali NBC andmeil on Ühendriigid valmis juba enne seda tegema ennetavaid lööke Põhja-Korea pihta. Pentagon seda ei kinnitanud, aga ei lükanud ka ümber. Löögikaugusele on juba jõudnud Singapurist Korea poolsaare vetesse kiirkorras saadetud tuumajõul liikuv lennukiemalaev Carl Vinson koos saatelaevadega, mille hulgas on kaks tiibrakettidega varustatud hävitajat. Nad on valmis tulistama need Põhja-Korea Punggye-rini piirkonna tuumakeskuse pihta. NBC väitel on lahinguvalmis ka Guamil paiknevad raskepommitajad. ÕPPUSTEL: Kim Jong-un särab rõõmust hurraa karjuvate eriüksuslaste keskel. (AFP / Scanpix)

Samas on Ühendriigid teatanud vaid seda, et algamas on ajaloo suurimad ühisõppused ja need ei ole kuidagi seotud kavatsusega Põhja-Koread rünnata.

Ühendriikide president Donald Trump ütles neljapäeval ajakirjanikele, et Põhja-Korea on probleem, mis vajab lahendamist. "Ma loodan sellele, et Hiina kutsub Põhja-Korea korrale. Kui ta seda ei tee, siis lahendame selle probleemi ise oma liitlaste abiga," märkis Trump ühes oma tviitidest. Ajal kui USA president Põhja-Koreast kõneles, viibis sealne juht Kim Jong-un oma eriüksuste lahinguõppusel, mille kohta ei avalikustatud. Põhja-Korea liider on võib-olla mures oma elu pärast, sest kinnitust said juba ammused väited, et USA eriüksus treenib koos Lõuna-Korea kolleegidega kiirrünnakuks, mis hävitaks Kim Jong-uni ja ka kõik riigi- ja sõjaväejuhid. Tegemist on sama üksusega, mille võitlejad tapsid Osama bin Ladeni. Eile vastas ameeriklaste süüdistustele Põhja-Korea asevälisminister Hang Son Ryol väites, et ainus, kes loob probleeme on president Trump oma agressiivsete tviitidega ja just seetõttu on olukord Korea poolsaarel sattunud tupikusse. "Kui nad soovivad, oleme meie sõjaks valmis," ütles Hang Son Ryol. "Kui Ühendriigid tulevad nüüd taas meie külje alla oma alaliste sõjaliste õppustega, ei jää ju meil muud üle, kui vastata neile ennetava rünnakuga. Meil on juba kasutada tuumapommid ja me ei hakka mingil juhul, käed rüpes, istuma ja ootama, millal USA suvatseb oma ennetavate rünnakutega alustada," ähvardas asevälisminister. Küsimusele, kas Põhja-Korea tõepoolest kavatseb korraldada järjekorras juba kuuenda tuumapommikatsetuse, vastas aseväliminister: "Seda otsustab kindralstaap sobival ajal ja kohal, mida vajalikuks peab." Kui katsetus ei peaks toimuma homme, siis on varuks veel üks tähtis päev: 25. aprillil tähistatakse Põhja-Korea armee aastapäeva. AP märgib, et Hang Son Ryol kõneles tõlgi vahendusel, oli viisakas ja külmavereline kogu 40minutilise intervjuu ajal. Soome Yleisradio reporter ütles oma ülevaates Põhja-Korea pealinnast, et sealsed elanikud ei kõnele sõjaohust ega Ühendriikide laevadest, vaid valmistuvad homseks suureks pühaks.