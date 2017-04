"Eestlase hing on nagu Tootsi peenar, kuhu on külvatud kõike läbisegi, aga hädahetkel ei pruugi sellest peenrast mingit abi leida," ütleb Jaan Tammsalu, Tallinna Jaani koguduse õpetaja ja Tallinna praost. Tema hinnangul on eestlane väga usklik rahvas, ainult et usub läbisegi pendlikeerutajaid, horoskoope, ingleid ja pisut ka mõnd jumalat. "Suurele osale ei sobi see usk, mis on aidanud meie vanavanematel elada."

Kas see tuleb kirikuõpetaja töös kasuks, kui ta on poisipõlves elanud paharetielu ja meheeas kirevat elu?

Ma ei tea, aga tean, et ka selles kehtib vana ida tarkus: "Ei ole olemas nii head asja, mida loll ei suudaks ära rikkuda ja ei ole olemas nii halba asja, mida õige ei suudaks kasuks keerata."

Piiblis on huvitav lause: "Kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad." Kui panna juurde veel ka Jaan Tätte sõnad: "Ei tea, kuis jumalaga on mul asjalood, kuid vahel tundub: keegi nagu aitaks", siis võib öelda, et küllap tuleb kõik kogetu lõpuks kasuks.