United Airlinesi lennuki äriklassis salvas kanadalast skorpion, kes talle einestamise ajal pähe kukkus.

"Söömise ajal kukkus midagi mulle ülevalt peakohalt juustesse. Ma võtsin selle kätte ja see oli skorpion. Ja ma hoidsin seda sabapidi, nõnda et ta ei saanud mind siis tegelikult salvata,“ rääkis kanadalane Richard Bell, kes oli teel Houstonist Calgarisse. Tema kaasreisija hoiatas, et loom on skorpion ja võib olla ohtlik, vahendas BBC. "Ma viskasin selle taldrikule ja hakkasin teda uuesti ära võtma, aga siis ta mind torkaski,“ kirjeldas mees.

Ta viskas skorpioni põrandale, kust lennuteenindaja selle kruusiga üles korjas ja tualettruumis ära viskas.