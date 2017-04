Prantsuse köök on tuntud oma kastmete poolest. Kuulsaim neist – Hollandi kaste – on ka üks keerulisemaid. Kui aga vispeldamise ja temperatuuri jälgimise käppa saad, saad ka kastmetega hakkama, kinnitab kokk ja koolitaja Andrus Laaniste.

Just kaste annab toidule maitse, kinnitavad nii gurmaanid kui ka kokaraamatud. Sama meelt on ka restorani Konrad peakokk Andrus Laaniste ja seepärast on ta sel aastal õpetanud Prantsuse põhikastmeid tegema ka Academic Food Lab koolituskeskuses.

Prantsuse põhikastmete valmistamiseks tuleb aega varuda, eriti käib see puljongi valmistamise kohta, toonitab ta. See-eest tulebki puljongisse investeerida põhiliselt aega, sest kondid, köögiviljad ja vesi ei maksa just palju.

«Kui ürdid jäävad liiga kauaks kastmesse, hakkavad nad sellist papi või kaltsu mõrkjat maitset andma ning kaste tuleb prügikasti visata,» ütleb tippkokk Andrus Laaniste. (Robin Roots)

Oluline on kondid külma veega keema panna, need läbi kupatada ja vesi minema kallata. Seejärel panna kondid uuesti keema ning alles siis hakata ka vahtu koorima.