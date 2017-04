"Mis siin salata, magusad koogid ja pirukad on mulle kiusatuseks," naerab muusik Andrus Albrecht ehk Bonzo, kes üldiselt on oma elustiilis kardinaalse kannapöörde teinud.

Alkoholile ja kangetele sigarillodele suudab ta öelda kindla ei. Sama ei kehti aga Rakvere pirukatöökoja Päts toodete kohta, mis meest meepotina ligi tõmbavad. "Kui ma sesse majja satun, siis eks ma ikka maitsen," lausub ta.

"Teen praegu kohutavalt palju tööd ja kaotan ka metsikult energiat. Viis minutit enne kontserti panen pulsikella tööle ja pärast kontserti vaatan selle üle. Minu rekord on 132 pulsilööki, see on minu jaoks arvestatav treenimissagedus."

Kuna peaaegu iga päev oli kontsert, siis lubas ta endale pagariäris nii mõnigi kord piruka- või koogiampsu. "Eks ma tihedal ajal luban endale pagariäris pai teha! Olen suur magusasõber, eriti meeldivad mulle koogid, kuid eks ma enamalt jaolt hoian end tagasi!"