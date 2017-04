Usbekistani välisministri sõnul edastas ta Rootsi riigi julgeolekutöötajatele varakult hoiatuse Rahmat Akilovi kohta, kes korraldas Stockholmis nelja inimese surma ja 15 vigastatuga lõppenud terrorirünnaku. Tema sõnu ei pööranud Rootsi võimud ohuteatele tähelepanu.

Aftonbladetile ütles Rootsi julgeolekupolitsei esindaja Karl Melin, et sedalaadi informatsiooni nad ei kommenteeri: "Pole kombeks, et me räägime koostööst välismaa julgeolekuorganisatsioonidega."

Usbekistani andmeil on Akilov sündinud Samarkandis, kuid 2012. aastal kolis Türki, kus tõenäoliselt sattus äärmusislamistide mõju alla. "Kuid ei osanud õieti palvetadagi," kirjutab Aftonbladet. 2015. aastal püüdis ta minna Süüriasse ISISe ridadesse võitlema, kuid peeti piiril kinni ja saadeti Rootsi, kus talle oli aasta varem antud elamisluba.

Rahmat Akilov (Kuvatõmmis)

Usbekistani julgeoleku väitel on Akilov tegelikult tadžikk. Rootsi ajakirjanduse teatel oli Akilov elamisluba pikendada püüdes rääkinud oma etnilisest taustast ja väitnud, et seetõttu kiusatakse teda Usbekistanis taga. Rootsi ametivõimud ei jäänud seda uskuma.