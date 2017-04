Venemaa liberaalne sõltumatu nädalaleht Novaja Gazeta paljastas tagakiusamise ja piinamise, mis Tšetšeenias on tabanud homoseksuaale. Neid on tapetud, heidetud salavanglatesse, ja kuivõrd on tegemist ultrakonservatiivse ühiskonnaga, siis on ka pereliikmed tagakiusamisse kaasatud. Pärast Novaja Gazetas ilmunud paljastusi kogunes Groznõi linna keskmošeesse 15 000 inimest, kellele kõnelesid usujuhid ja lugupeetud arvamusliidrid.

Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi nõunik Adam Šahidov teatas kohalolijaile, et Novaja Gazeta laimab nende riiki ja usku.

Šahidovi avalduse põhjal võeti koosolekul vastu resolutsioon, mille üks seisukohti kõlab: kuna solvatud on tšetšeeni ühiskonna sajanditepikkusi traditsioone ja tšetšeeni meeste eneseväärikust ja usku, siis peab laimajaid ja vaenõhutajaid tabama kättemaks, ükskõik kus nad ka viibivad."

Novaja Gazeta avalikustas ähvardused ja nõuab kohtu kaudu, et uurimisorganid hakkaksid uurima homomeeste vaenamist Tšetšeenias ja karistaksid süüdlasi.

Novaja Gazeta toimetuse kaitseks astusid välja ka teised ajakirjandusväljaanded, teiste hulgas raadiojaam Ehho Moskvõ, nõudes Kremlilt meetmeid ajakirjanike ründamise lõpetamiseks.