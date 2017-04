Mida mõtleb kass või koer, kui oled otsustanud korteris tapeeti vahetada või kuudi üle värvida? Lemmikloomade nägemismeele kohta ringleb palju müüte. Näiteks pole kasside ega koerte maailm sugugi mustvalge, nagu paljud seda ette kujutavad, vaid sarnaneb pigem punarohevärvipimedusega inimeste omaga.

Imetajate – kasside, koerte, inimeste, ahvide ja paljude teiste liikide – silmad on üsna sarnased. Loomade nägemismeele võrdlemisel peab arvestama, et nägemisel on palju tahke: nägemisvälja suurus ehk kui suurt osa ruumist liikumatu silmaga korraga nähakse; sügavustaju ehk võime kaugust hinnata; silma fookustamise võime, liikumise ja värvide tajumine.

NÄEVAD VÄRVE, AGA TEISITI: Kassid ja koerad ei erista punast, maailm paistab neile sinakates, rohekates, kollakates ja hallides toonides. Prantsuse teadlased on projekti «All Eyes in Paris» käigus loonud simulatsioonid sellest, kuidas Pariis eri loomade silme läbi paistab. (Vida Press)

Inimese silmad asuvad pea esiküljel ning meie nägemisväli ette ja külgedele on ligikaudu 180 kraadi. Koerte ja kasside silmad asuvad rohkem pea külgedel, nende nägemisväli on umbes 200kraadine. See näitab selgesti, et iga meie kodune karvakera ja ustav sõber on siiski röövloom mis röövloom. Nimelt on nägemine väga tihedalt seotud looma eluviisiga.

Kiskjalised, sealhulgas kõik kaslased ja koerlased, on terava nägemisega ja nende silmad paiknevad pea eesosas. See annab hea ruumilise nägemise ja võimaldab täpselt kaugust hinnata, mille põhjal arvutab aju välja, kui pikk on maa saakloomani. Samuti on lihatoiduliste loomade silma võrkkestal rohkem valgustundlikke rakke kui taimtoidulistel loomadel.