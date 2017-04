VASTUS: Edevaid mehi peab ka maailmas olema, kuid edevusega tuleb siiski teatud piiri pidada. Antud juhul pole täpselt aru saada, kas tegemist on meeseskordiga või hoopis trendika moelõviga.

Kindlasti on antud juhul kunstkarusnahast mantel ja eriti karmi stiiliga nahkpüksid veidi veider kombinatsioon, mis viitab pigem maitselagedusele kui suurele moegeniaalsusele.

Mis on pildil valesti? (Vida Press)

(Kunst)karusnahka ja nahka võiks üleüldse üritada vältida ja seda eriti mehed. Veidralt mõjuvad kogu koosluse juures ka peened nahkkingad, mis eeldaksid kindlasti paari panemist veidi teistsuguste pükstega.

Meelde tasub jätta ka see, et päikeseprillide mõjuvõimu rõivastuse juures ei tasu alahinnata. See tähendab seda, et pilkupüüdvad päikeseprillid peaksid kuuluma veidi vähem pilkupüüdva rõivastuse juurde.