Kui jutt käib soolisest palgalõhest, siis kisab kõige valjemini see, kellel king kõige rohkem pigistab: tervise- ja tööminister on kõnelenud palgavõrdsuse mõõtmise vajadusest ettevõtetes nn valgusfooriga ja sama ministeeriumi võrdsuspoliitika peaspetsialist teatab, et ühiskond on palkade avalikustamiseks valmis. Teisalt jõuab enim ebaõiglase palga juhtumeid võrdõigusvoliniku lauale just avalikust sektorist ja üleskutsele oma palgast avatult rääkida vastab ametnikkond, et pole nende asi avalikustada.

Eneseotsingutel IRL

Margus Tsahkna IRLi esimehena on minevik, ent vanale juhile näidati ust veel enne, kui uus liider jõudis esile kerkida. Kuid ohtu, et erakond jääb üldse peata, siiski ei ole – kandideerimisest on teatanud Kaia Iva, ja avalikkuse reaktsiooni oma juhiambitsioonidele testib ka Helir-Valdor Seeder. Kuid senise esimehe tegevuse näitel teame, et uusi ja isegi pööraseid mõtteid täis peast pole kasu, kui kael end samas suunas ei keera.