Rong võtnud paigast. Tõdõttõdõtt, tõdõttõdõtt (kujutlege edasi endale sobiv arv kordi, kuni lõplikult ära tüütab).

„Kuhu sõidame?“ taibanud keegi küsida.

Rongipede kehitanud õlgu: mis tähtsust, peaasi, et rongiga sõidame. Piilupart on roolis, meie oleme Genad, Potsatajad ja kõik naised on Kibekeeled, keda nad, teadagi, on niikuinii, kohast ja liikumisvahendist sõltumata.

Ma nii kõva mees ei ole, aga rong tekitab tagasihoidmatut vaimustust. Toob pisaragi silma, mõeldes kaugele lapsepõlvele Elvas, kus perroonile rongi lähetama väljus ikka kolm punase mütsiga jaamaülemat. Üks oli päris, teised külaullikesed. Hea küll, ma luiskasin, aga Elva paneb ronge kas armastama või vihkama. Mul läks esimest pidi.

Mis muidugi ei tee mu'st asjatundjat sajandi suurehituse küsimuses. Kui sellest rääkima hakati, siis muidugi oli noormees poolt. Silmad lõid lõkkele. Rong! Kiire! Mõrv Idaekspressis! Või midagi sinnapoole. Rong on äge, kiirrong veel ägedam, täiesti ükskõik, sõidab ta Varssavi või Berliini, tähtis on sõita. Jõuad kohale, vaatad korra perroonil ringi, kobid tagasi kupeesse stiilitundliku kallerdisest lõdiseva keedukana ja siniseks keedetud munade manu ning võtad vagunisaatjalt kaks teed.

Ja sõidad tagasi. Mis sinna välismaale ikka väga ära kaotatud on.

23 aastat jututube

See oli ammu. Jutud algasid – tuli lausa järele vaadata, millal – ju ammusel 1994. aastal. Siis vajusid ära. Tõusid jälle jutuks. Vajusid ära. Kuni rongipedesus kah ära vajuma kippus. Või haihtuma kuskile kaugele tagaplaanile. Et vist oli... aga võibolla ei olnud ka... ja mine tea... näe, Haapsallu enam rongiga ei saa, keiserlik vaksal seisab kaunilt ja kurvalt tarbetuna.

Nüüd on kõik jälle leilis, sest raha olla peal, minevat lahti. Mägrad pakivad kohvreid, põdrad taotlevad viisasid, Eestimaa lõigatakse pooleks, riigieelarvest läheb edaspidi pool selle monstrumi ülalpeoks, sada ja häda.

Antagu andeks, tavaliselt ollakse ise vares, kes igal pool õnnetust näeb ja kraaksub, aga – mure maha.

Miski pole veel kindel ja võib olla võimalik, et suurehitis jääb üleüldse tegemata. Mida kauem miski venib, seda tõenäolisemalt see ripakile jääbki. RB on veninud 23 aastat uuringutes, aruteludes, kui selleski. Ja õuel on XXI sajand.

Monarhistliku rongipedena – pole enam mehi, kes suudaksid.

Juurdeveo Selts hakkas Valga–Pärnu raudteed ehitama 1895, järgmisel aastal rongid käisid. See oli eraettevõtmine, erinevalt varasematest riigiraudteedest. Nood tegelased ei pidanud lõputuid visioonikoosolekuid ega teinud uuringuid, ostsid maad kokku ja tegu läks käima. Praegu – 23 aastat jututube.

Võib öelda, et ära ikka võrdle mingit 750mm rööpavahega 125km trammiteed ülimoodsa 950km kiirraudteega, kus kõik on šikk, modern ja super, ajad on edasi läinud. On. Aga tollal tehti see raudteejupp valmis hobuste, labidate ja meestega. Praegu on vist tõhusamat kola olemas. Ülepea, nii 100 aastat tagasi ehitati Tallinnas allveelaevu. See oleks sama hea, kui praegu kosmoserakette ehitada. Liialdus ehk, aga üsna sinnapoole.

Tollal oli tahet ja teadmist, miks. Palgid tahtsid Pärnu vedamist, inimesed sõita. Nüüd... kui seni pole hakkama saadud ja ainult üks vaielung käib, pole põhjust arvata, et edaspidi teistmoodi läheb. Vähemalt läheb aastaid ja aastaid, enne kui võib-olla kuskil kopp maasse lüüakse. Et asjasse on segatud Euroopa Liit, siis kindlasti muutuvad vahepeal eeskirjad, tuleb plaane ümber teha, jälle uuringuid, mida tahes. Raha tiksub rahulikult õigetesse taskutesse ilma, et midagi tegelikult juhtuks.