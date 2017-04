Hiina hoiatas, et kui pinged Põhja-Koreaga kasvavad, võib konflikt puhkeda iga hetk. Hiina välisminister Wang Yi sõnul ei oleks selles sõjas võitjaid.

Põhja-Korea ainus toetaja Hiina kardab, et puhkev konflikt võib põhjustada riigi režiimi kokkuvarisemise ning probleeme piiridel, kirjutas BBC. "Viimasel ajal on tõusnud pinged ühelt poolt USA ja Lõuna-Korea ning teiselt poolt Põhja-Korea vahel ning on tunne, et konflikt võib puhkeda iga hetk,“ ütles Hiina välisminister. "Kui puhkeks sõda, siis tulemuseks oleks olukord, kus kõik kaotavad ning võitjat ei ole," sõnas Wang Yi.

USAd teeb murelikuks, et Põhja-Korea võib peagi olla suuteline lälkitama Ameerikasse tuumarelva. USA president Donald Trump kirjutas teisipäeval Twitteris, et USA lahendab probleemi Põhja-Koreaga ka ilma Hiina abita.

USA on hiljuti demonstreerinud oma valmisolekut otsida abi sõjalistest vahenditest, kirjutab BBC. Hiljuti korraldas USA Süürias raketirünnaku ning eile kasutas Afganistanis oma võimsaimat pommi.