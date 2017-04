On täiesti loogiline, et alkoholi aktsiisiraha lätlastele kantimisele – muide, aktsiis on kultuurkapitali põhisissetulek – järgneb järjekordne kultuuri solgiga ülevalamise kampaania. Kultuuriinimeste alandava orjatöö näiteid näete iga päev televisioonis, kus see armetu tõug klounaadi esitab või kimeda häälega dekadentide ja renegaatide usutõdesid kuulutab. Jälk.

Eesti vabariigis on kombeks kõigepealt kultuurilt raha ära võtta, seejärel vaesunud kultuurirahvas alandavale orjatööle panna ning siis kultuuri avalikult mõnitada ja solvata. Paljaks röövida, lakeiks degradeerida ja siis näkku sülitada. Nii mõistetakse meil põhiseaduse preambulit, mis räägib sellest, et riik on kultuuri säilitamise instrument.

Mina isiklikult ei kannatanud alandamist välja ja läksin sportlaste poole üle. Kirjutasin just raamatu (:)kehakultus, kus ma ülistan oma jalalihaseid, hooplen jõu ja iluga ning mahitan tervisesporti: raamatu mõte on selles, et kuigi ühiskond valis loomastumise tee, läks poeet ühiskonnast sellel loomastumise teel mööda. Hahahaha. Te ei suuda iga päev kolmkend kilti läbida, olge siis vait ja manustage väljaheidet, aga ka sõõrikuid koolaga ning tehke seda teleka ees ja kärvake.

Spordis loomulikult ei ole sügavust, espriid, sõnumit, mitte midagi inimlikku ega üllast, aga spordis on vähemalt loomalikku jõudu ja ka see on parem kui Taavi Ratase poliitika.

Võib muidugi väita, et meil pole enam Tammsaaret, aga ma ütlen selle peale, et Tammsaare pole kuskile kadunud. Minge raamatukokku ja veenduge oma silmaga. Tammsaare on ime ja see ime juhtus, paraku ei juhtu enam selliseid lihtsaid ja enesest mõistetavaid asju nagu raskejõustiku ja murdmaasuusatamise maailmameistritiitlid. See pole isegi komplitseeritud strateegiamäng, see on igale ahvile jõukohane tegevus.

Aga mida me siis arutame, kas on Tammsaaret või ei ole, ma võin vasaku käega valmis visata „Tõe ja õiguse“ kuuenda köite, siin ta tuleb: Elas kord Vargamäel ajuta naiskodanik. Ajuta naiskodanik astus sugulisse vahekorda ajuta meeskodanikuga. Mingi arusaamatuse tõttu naiskodanik rasestus. Rasestunu pöördus abi saamiseks arsti poole.

Selgus, et sündimas on ajuta laps. Ajuta naiskodanik tegi abordi. Kirsiks abordil oli see, et naiskodanik hakkas tuima näoga feminismi kuulutama. Kui temalt küsiti, miks ta ei tee sugu kellegagi, kellel on ajud või iseennast ära ei tapa, hakkas eit ropult sõimama. Vot, mis juhtub siis, kui tehakse madalapalgalist tööd ja tulemuseks on madalalaubaline armastus. Oh jah. Kuuenda köite lõpp.

Lätile müüdud ellujäämise tehnika

Kultuur on ellujäämise tehnika, seda on hea teada ja meeles pidada. Fakt on see, et eesti rahvas on väljasurev seltskond. Ümberlükkamatu fakt. Kas tegu on meie kultuuri nõrkusega, meie genotsiididega nõrgestatud genofondi või välisvaenlase eduka tegevusega, jääb Õhtulehe lugeja otsustada. Variante on.

Samas on nii, et kui meil on ellujäämise tehnika, aga seda ei kasutata, siis ei saa tehnikat aidata, siis tuleb ikka peeglisse vaadata ja teel peegli juurde ka korra kaalu peale astuda. Kui aju on teleka vaatamisest ja alkoholikümblustest kärbunud, siis Tammsaare lugemine ei anna mingit tulemust. Võite korraldada eksperimendi, lugege ja vaadake, kas jääte ellu. Ma ei taha küll olla prohvet, aga…

Võtame musta stsenaariumi, et meil pole Tammsaaret, pole kunagi olnud. No eks loeme siis suure hädaga Ristikivi, ja kui teda pole, siis loeme Unti ja kui ka teda pole, siis loeme Ehlvesti ja Vadit. Mis meid takistab? Aga kui Eestis poleks ühtegi kirjanikku, mis siis seisab eesti rahva ja Dostojevski vahel? Kas suur Hiina müür? Või hambuni relvastatud kuldne hord?

Ja kui ka pole sellel planeedil ühtki kirjanikku, miks siis ei saa kuulata Beethovenit, Brucknerit, Wagnerit või Richard Straussi „Also sprach Zarathustrat“? Celine’ist olete midagi kuulnud? Nüüd ma läksin jah natuke liiga isiklikuks. Andke andeks. Ma ütlen seda, et need, kes seletavad, et eesti kirjandus neid ei kõneta, ei ole tavaliselt mitte midagi lugenud, ei eesti kirjandust ega midagi muud. Ei kõneta, ei eruta, ka Vikerkaare pornograafia erinumber ei eruta.

Sellises olukorras on tõesti väga raske ellu jääda. Kui lai mass ja eliit kasutavad kultuuri asemel iga päev televisiooni, selle valesid ja propagandat ning pühenduvad täielikult feispuki luureandmetega varustamisele, siis on lood halvad. See pole kultuuri süü. Kultuur ei saa meelelahutusega loomastumises võistelda, siis minetab ta igasuguse väärikuse ja kvaliteedi.

Mina olen seda teinud, reetsin kultuuri ja hakkasin sportlaseks. Enese õigustamiseks võin öelda, et see ei olnud minu vaba valik. Mind pandi väljapääsmatusse olukorda, minu raha viidi Lätti. Mis ma siis pidin tegema? Ma ei saa ju teibaga maha lüüa valitsust ja selle valijaid. Kui on juba nii otsustatud, et teeme nagu televiisoris öeldi, siis jääb ainult muld peale kraapida. Nii nagu kass teeb.

Ma ikkagi ei saa aru sellest kultuuritarbimise pidurist. Isegi eelmise okupatsiooni ajal, kui tõesti nelja- ja viiekümnendatel oli kultuur haige, võis ikkagi lugeda klassikat – Tammsaare ei olnud keelatud siis ega ole seda ka praegu. Veel ei ole, vaenu õhutamise ja vihakõne protsessid ootavad alles ees.