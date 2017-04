Kui päike paistab juba õige eredalt, on aeg päikeseprillid välja otsida. Seejuures tasub teada, et sel kevadel on täiesti lubatud maailma läbi roosade prilliklaaside vaadata.

Kevadel vaata maailma läbi värviliste klaaside! (Vida Press)

Tõsi, roosade prilliklaaside kõrval on hoopis trendikamad kollased ja oranžid, kuid ka ülejäänud vikerkaarevärvide kandmise eest häbiposti pistmist kartma ei pea. Nii saab trendipunktid kätte näiteks ka helesiniste, roheliste ja lillade prillide eest.

Värviliste klaaside kõrval on jätkuvalt ilma tegemas ka peegelklaasid, mida armastavad eelkõige just edevad moeinimesed.

Ega tegelikult neil prillidel muud plussi olegi, kui see, et kodust välja minnes võid peegli koju jätta, sest huulte värvimiseks ja muidu enda imetlemiseks kõlbavad peegelklaasiga päikeseprillid vaat et pareminigi.