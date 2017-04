Eesti on nii väike, et siit ei ootakski midagi põrutavat, kuid tegelikult on meil nii põhjamaade kui ka maailma mõistes haruldasi kohti, kinnitab EASi turismiarenduskeskuse sisu­turunduse juht Tuuli Elstrok. Oma sõnade kinnituseks toob ta välja seitse objekti.

Põhja-Euroopa vanim tuletorn

Hiiumaal Kõpus asub Põhja-Euroopa vanim tuletorn. Üle 500aastane tuletorn on üks vanemaid pidevalt töötavaid tuletorne kogu maailmas. Kaubalaevu Hiiu madala eest hoiatama pidanud tuletorn on 36 meetrit kõrge ja ülevalt avanev vaade on järsust trepist üles ronimist kindlasti väärt.



Kõpu tuletorn (Teet Malsrsoos)

Parim säilinud keskaegne linnus

Kuressaare piiskopilinnust peetakse kõige paremini säilinud keskaegseks linnuseks Balti riikides. Rahvasuus ka Kuressaare lossina tuntud linnus pärineb 14. sajandist, praegu on seal Saaremaa vanim ja suurim muuseum – Saaremaa muuseum. Linnusest leiab keskaja hõngu, nostalgilist äratundmisrõõmu nõukaajast ja Saaremaa kõrgeimal kohal asuva kohviku.