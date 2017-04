Suurel Reedel said lõpuks kodumaale Teises maailmasõjas hukkunud Nõukogude lendurid, kelle lennukivrakiga kohalik ajalooklubi on pea 20 aastat tegelenud. Kolme noore mehe säilmed anti pidulikul tseremoonial Vene poolele üle.

Mis salapärane lennuk küll see on?

Narva ajakirjanik Jelena Valme on uurinud põhjalikumalt hukkunud pommitaja lugu. Ta räägib Õhtulehele, et kohalikelt elanikelt, seenelistelt ja jahimeestelt oli kuulda, et metsas turritab maa seest välja punase viisnurgaga allakukkunud lennuki saba. Esimene katse leida pommitaja tehti 1990 aastal kui piirkonnas elanud metsavaht andis Pavel Stimmerile ja tema kaaslastele täpsema info. Juhatatud koht oli võsastunud ja kanali laiendamisel töötanud ekskavaator oli sõitnud üle lennuki saba, nii et mingeid tükke leida ei õnnestunud. See ja vajaliku varustuse puudumine raskendas õnnetuspaiga leidmist.

Pommitaja jäänuste ülestõstmine. (Andrei Bugajov)

Aastaks 2010 oli juba moodustatud vastava varustusega klubi Kamerad ja otsinguid sai jätkata. Stimmer kurtis, et kolme aasta jooksul võeti ette uusi ekspeditsioone, kuid 20 aastaga oli maastik ja orientiirid tundmatuseni muutunud. Lõpuks õnnestus sügisel 2013 leida lennuki kütusepaagi fragment. „Me läksime piki „alumiiniumi jälgi“ ja peatselt leidsime õige koha…“ Jaanuaris-veebruaris 2014 toimusid esmased tööd lennukirusude üles tõstmiseks. Väljakaevamisi raskendas pehme pinnas ning neid sai teostada vaid talvisel ajal kui maa oli külmunud ning neid tuli teostada 20 kraadise pakasega. Tõsteti üles lennuki fragmendid, relvastus ning lendurite jäänused.

Noore lenduri esimene ja viimane lahinglend

Mootori numbri järgi tehti kindlaks, et tegu on pommitajaga Pe-2 16/119, mis kuulus 34. kaardiväe õhujõudude polku ja jäi 26. märtsil 1944 kadunuks. Selgus, et vastase tehnikat hävitama lennanud kahte pommitajat Pe-2 ründasid kordamööda kaks Luftwaffe hävitajate paari. Lennuk pääses esimese paari käest minema, kuid sai teiselt paarilt tabamuse, süttis põlema ja kukkus alla. Järgmisel kuul toimunud juurdlus tuvastas, et huku põhjustas saatelennukite puudumine ja meeskonna ebatäpne kaitsetuli, mis lasi vastase hävitajad lähemale kui 100 meetrit. Teine pommitaja sai samuti tabamuse, kuid suutis lennata üle rindejoone ja maanduda.

Mälestustseremoonia hukkumispaigal. (Andrei Bugajov)

26. märtsil 2014 – täpselt 70 aastat pärast lennuki alla kukkumist viidi õigeusu tavade kohaselt läbi talitus meeskonna mälestuseks. Kamerad liikmetel õnnestus kindlaks teha lendurite isikud ja leida üles nende sugulased. Pe-2 noorukesse meeskonda kuulusid kolm nooremleitnanti. Kuna oli suur puudus laskuritest, siis värskelt lennukooli lõpetanud 23-aastane navigaator Afanassi Fadejev määratigi sellele kohale kolmekohalise pommitaja meeskonnas. Koos temaga lahkusid viimasele lahinglennule sama vana navigaator Konstantin Rogov ja 21-aastane lendur Pavel Kuznetsov. Lennuki jälgi ajanud Kameradi liige Daniil Galitski märgib, et kõige rohkem saadi teada Fadejevist, kellest on juttu Vladimir Anissimovi raamatus „Pikkeriva pommitaja saatus“. „Me kohtusime korduvalt tema kodus Peterburi lähedal Gatšinas ja rääkisime palju selle lennupolgu ajaloost ja tema kaotustest.“

Alla tulistatud Pe-2 kukkus 150 meetri kõrguselt alla Sirgala küla lähedalt sohu. Sel moel sai läbi noore Afanassi Fadejevi esimene lahinglend…

Bürokraatia kadalipp

Kulus veel kaks aastat kõikideks protseduurilisteks kooskõlastusteks Eesti ja Vene ametkondade vahel, et hukkunud sõjamehed saaksid omakste juurde tagasi ja kodumulda sängitatud. Läbirääkimised Eesti poolega organiseeris endine Narva linnapea ja riigikogulane Eldar Efendijev, Vene poolega Daniil Galitski Kameradi klubist. Suure töö tegid ära peapiiskop emeritus Andres Põder, Jüri Trei välisministeeriumist ja riigikogu Eesti-Vene parlamendirühma esimees Igor Gräzin, lõpusirgel ka Eesti sõjamuuseumi töötaja ja sõjahaudade ekspert Peep Reisser.

Tseremoonial osales Eesti poolne koordinaator Eldar Efendijev. (Sergei Stepanov)

Tallinna hävitasid sama tüüpi pommitajad

Kergpommitaja Petljakov Pe-2 sai Nõukogude lenduritelt hüüdnime Peška (Ettur - toim) ja oli laialdaselt kasutusel kõigil rinnetel. Muu hulgas osalesid sama tüüpi lennukid ka Tallinna Märtsipommitamises 1944. aastal. Pe-2 peetakse üheks parimaks Teise maailmasõja sööstpommitajaks ning selle modifikatsioone kasutati ka luurelennuki ning ööhävitajana.

Aastatel 1942–1944 teenis seitse sõjasaagiks saadud masinat Soome õhujõududes. Soomlased nimetasid teda hellitavalt ka Pekka-Eemeliks.

Nõukogude pommitaja Petljakov Pe-2 meeskond Poltaavas juunis 1944. (Wikipedia)

Kokku toodeti Pe-2 pommitajaid 11 427 tükki. Tegu on enimtoodetud kahemootorilise sõjalennukiga maailmas pärast sakslaste Junkers Ju 88 ja brittide Vickers Wellingtoni. Teda kasutati ka peale sõda Varssavi pakti riikide õhujõudude poolt ning NATO riikides kandis ta koodnime Buck.