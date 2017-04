Tallinna TV saate „Põdra TV“ stuudiokülaliseks on kaks aastat tagasi Soome kolinud Eesti arst Mare Liiger, kes on ka EKRE Soome osakonna juht.

"Intervjuus räägib Liiger oma elust ja tööst Soomes, aga ka kiirabiarsti tööst Eestis,“ lausus saatejuht Sami Lotila.

„Eestis kasutavad inimesed kiirabi taksona,” sõnas Liiger. „Soomes saan ma palka 8000 eurot kuus, kätte. See on piisavalt palju."

„Intervjuus räägib Liiger otse ja ausalt ka pagulastest Soomes ja Soome pagulaspoliitikast. Tema arvates peaks pagulaste puhul olema reegliks "Kes ei tööta, see ei söö",“ ütles Lotila

„Lisaks on meil ka külas tuntud estofiili, professor Jarmo Virmavirta. „Põdra TVs“ räägib Virmavirta vaatajatele sellest, miks on Eesti NATO liige, aga Soome mitte,“ lisas saatejuht Risto Vuorinen.



"Põdra TV" on Tallinna Televisiooni eetris täna algusega kell 21.25. Saadet juhivad Soome ajakirjanikud Sami Lotila ja Risto Vuorinen.