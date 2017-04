Tallinna Jaani kirikust algas tänavune ristitee, mis oli rikkalikum kui muidu. Käesoleval aasta Ülestõusmispühad langevad kokku nii uue kui vana kalendri, mistõttu oli kaasatud kõik Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud.

Tänavu tähistab kristlik kirik üle maailma reformatsiooni 500. aastapäeva. Ühtlasi on see ka aasta, mil langevad kokku uue ja vana kalendri järgi peetavad Ülestõusmispühad. Seetõttu kujunes käesoleva aasta ristiretk haruldaselt pidulikumaks, sest retkes osalesid kõik Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud.

Retk algas Tallinna Jaani kirikust, sealt edasi mindi Peeter-Pauli katedraali, Oleviste kirikusse, peatuti Aleksander Nevski katedraali juures ning jõuti lõpuks välja Tallinna Toomkirikusse.

Kristuse ristitee ehk valutee on Jeesuse surmapäeva mälestamine ja mõtteline kaasaskäimine tema kannatusteel. See traditsioon on pärit palveränduritelt, kes Jeesust jäljendades käisid Jeruusalemmas läbi sama teekonna, mille Issand suurel reedel kohtukojast hauakoopani läbis. Läbi aegade on sellest välja kujunenud 14 peatusega palveteekond, mida palvetatakse ka mitmetes Eestimaa kogudustes.