Daily Mail korraldas ühel jahedavõitu päeval Londoni kesklinnas katse, kumb naine teenib tänavamuusikuna rohkem raha, kas andekas lauljanna või poolpaljas jorisev blondiin. Vahe oli suisa kolmekordne! 25-aastane Jodie ja 26-aastane Louisa võtsid vastu Daily Maili väljakutse laulda 20 minutit tänaval ning selgitada välja, kumb suudab selle ajaga rohkem raha teenida. Mõlemad leidsid selleks oma mooduse. Jodie pani jahedast ilmast hoolimata selga bikiinid ning jalga kõrged kontsad. Tema repertuaari kuulus katse ajal vaid üks lugu "Old MacDonald had a farm", mis on eesti keeles tuntud ka kui "Taadil tare künka peal". Ent õnneks ei pidanud ta üksi laulu jorisema, vaid tal seisis toeks kõrval valges jänesekostüümis inimene.

Kaunitari etteastet nautisid eemal pargis nii turvatöötajad kui ka lähemalt möödunud inimesed. Mitmed neist haarasid oma kaamera ja jäädvustasid veidra vaatepildi. Üks vaimustunud vanahärra sõnas, et Jodie etteaste on võrratu. "Ta on inspireeriv artist! Oh, peab ikka julgust olema seista pesuväel külmas Londonis."