Kaubandus-tööstuskoda ja Eesti rahvusvaheliste autovedude assotsiatsioon tegid rahandusministrile ettepaneku raskeveokimaksu seaduse muutmiseks.

Raskeveokimaksu seaduse kohaselt on raskeveokimaksuga maksustatav veoautost ja ühest või enamast haagisest koostatud 12-tonnise või suurema registrivõi täismassiga autorong, mille veoauto on registreeritud liiklusregistris, edastab ERRi uudisportaal.

Maksu- ja tolliamet on selgitanud, et autorong, mille veoauto on registreeritud Eesti liiklusregistris, aga haagised mujal Euroopa Liidu liikmesriigis, kuulub maksustamisele Eestis.

Seda ka siis, kui vedusid teostatakse teistes liikmesriikides ja teises liikmesriigis registreeritud haagisega. Just see on probleem, millele huvigrupid kirjas rahandusministrile osutavad.