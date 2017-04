Osalejate seas on nii noorpaare kui noori peresid ning nende tublisid lapsigi. Ei puudu ka armsad koduloomad - kassid, koerad ning isegi rääkiv papagoi.

Järgmisel nädalal alustab "Naabrist parema" viies hooaeg! Avasaates saab näha traditsioonilist võtmejooksu, mis on seekord eriti kiire ja pingeline, sest mängus on lisaks kahetoalistele kortertitele ka kaks kolmetoalist.

Huvijuht Ida Isabel ja automaaler Rein-Erik on saate pesamunad!

Stiil: Artdeco

Noored on koos juba alates 14. eluaastast. Tegu on tõeliste looma ja autode fännidega. Saateski on neil kaasas imearmsad nelja kuune labradori kutsikas Saara ning kiisu Dora.

Nad peavad end veidi "hullumeelseteks", kes armastavad actionit ning mugavustsoonist väljas olekut. Nad on sihikindlad ja kodukandi armastajad.

Ida Isabel (22) töötab Rapla Ühisgümnaasiumis huvijuhina. Vabal ajal meeldib talle meeletult reisida. Samas ei ütle ta iialgi ära trennist. Rulluisutamine, metsas jalutamine ja muusika tegemine on talle samuti südamelähedased.

Abikaasal Rein-Erikul jätkub Ida Isabeli kohta vaid positiivseid sõnu! Tema sõnul on tegu sõgeda naisega, kellele meeldib rahulikult aega veeta, kuid kes soovib samas oma ellu pidevat actionit! Pigem veedaks ta oma aega kuskil mugavustsoonist väljas olles kui kodus sarja vaadates.

Rein-Erik (23) töötab osaliselt automaalrina ning laos vastuvõtjana. Tegu on väga aktiivse inimesega. Vabal ajal ei ütle Rein-Erik ära trennist, koeraga möllamisest ning sarjade vaatamisest.

Ida Isabel iseloomustab Rein-Erikut kui humoorikat ja natuke hullumeelset gamerit, kes on samal ajal ka suur loomade ja autode fanatt!

KORTER 2 – perekond kuldsed käed

Malbe olekuga Egle ning kuldsete kätega Rasmus unistavad ühisest perekonnast!

Stiil: Modernne, maalähedase hõnguga.

Tegu on suurte loomaarmastajatega, kellel saateski kaasas kaks imearmast ning viisakat kiisut - Jass ja Massu! Noored on koos olnud juba kuus aastat ning unistavad päris oma kodust ning ühisest perekonnast.

Egle (27) töötab e-poe assistendina ning talle meeldib ülekõige tantsida ja koristada! Lisaks on ta väga kohusetundlik. Vaba aja veedab ta meelsasti sõprade ja perekonna seltsis.

Elukaaslane Rasmus iseloomustab Eglet kui väga hoolivat inimest, kes on lisaks ka tublilt töökas ja väga rõõmsameelne.

Rasmus (28) teenib elatist valgusreklaamide valmistaja ja paigaldajana. Tema suureks hobiks on maanteeratta sõit. Veel meeldib talle vaba aega sõprade seltskonnas veeta - lauamängud, seiklusrajad ja grillimine on parimad ühistegevused!

Egle iseloomustab Rasmust kui kuldsete kätega ning sihikindlat ja "jalad maas" tüüpi inimest.

KORTER 3 – perekond lillelapsed

Jumalasse uskuvad kristlased- ema Kristi, isa Aleksandr ning tütred Aleksandra ja Eliisa Carita!

Stiil: Esteetiline, funktsionaalne ja looduslik.

Tegu on kakskeelse perekonnaga, kellele meeldib olukordi veidi omamoodi lahendada. Nad on impulsiivsete ja hulljulgete ettevõtmistega. Ei muretse üleliia ning on pigem lapsikud lillelapsed, kes valmis uusi asju proovima. Abielus on Kristi ja Aleksandr olnud juba 13 aastat.

Saates on nendega ka armsad ja abivalmid tütred Aleksandra ja Eliisa Carita. Muidugi ei puudu ka perekonna lemmik - rääkiv papagoi Alice.

Kristi (36) on ettevõtja ning beebide ujumistreener, kelle suureks hobiks on vana mööbli taastamine. Veel meeldivad talle kunst ja käsitöö. Ta iseloomustab ennast kui võimukat naist. Aleksandr aga võtab Kristi olemuse kokku lihtsalt ja tabavalt - minu naine! :

Aleksandr (38) töötab sisseostu juhina, kuid on õppinud ka tehnilist ehitust. Aleksandri suureks hobiks on sport!

KORTER 4 – perekond kaunid ja sportlikud

Tõeline energiapomm Jana, jalgpallur Siim-Sten ja nende pisike plikatirts Mia Isabela!

STIIL: Modernne ja maalähedane.

Jana ja Siim-Sten on saates oma pisikese 7-kuuse printsessi Mia Isabelaga. Nad teevad kõike suure pühendumuse ja kirega ning on ka ise öelnud, et näevad head välja.

Jana (24) on hetkel pisikese printsessiga kodus, kuid treenib siiski vapralt Avis Rapla korvpalliklubi cheerleadereid. Enne Mia Isabelaga koju jäämist töötas digiturunduse valdkonnas. Üle kõige armastab Jana tantsimist, kuid suurima rõõmuga veedab ta kõik oma vaba aja oma pisikese ja rõõmsameelse printsessiga.

Elukaaslane Siim-Sten iseloomustab Janat kui maailma kõige hoolivamat ja armsamat inimest, kes on talle igal hetkel toeks. Muidugi ei jäta ta ka lisamata, et Jana on maailma kõige ilusam ema!

Siim-Sten (24) on treener jalgpalliklubis Tallinna Kalev. Veel eelmisel aastal oli ta Nõmme Kaljus profijalgpallur. Tema hobideks on kõik spordiga seonduv, sealjuures vahel ka tugitoolisport. Kuid kõige südamelähedasem on siiski jalgpall! Lisaks mängib Siim-Sten Raplamaa JK eest Eesti II liigas.